POVEĆALI MAKSIMALNI BROJ DJECE U UČIONICAMA; Divjak: ‘Epidemiolozi tvrde da su škole sigurne’; Kreće se od ponedjeljka

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u novim uputama za škole i vrtiće omogućio je povratak učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole te povećao maksimalni broj djece koji smiju biti u učionici s devet na 15 do 20

Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je nove preporuke o održavanju nastave za djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U njima, ukratko, stoji da je preporučena distanca 1,5 metara, a omogućuje se i rad u grupama, ako prostori ne udovoljavaju toj mjeri. Roditelji više neće morati potpisivati obrasce i mogu slati djecu u školu bez obzira na radni status, a ona pak mogu dolaziti u škole samostalno ili organiziranim prijevozom. Predviđeno je i naknadno uključivanje učenika u grupe te održavanje tjelesne i zdravstvene kulture isključivo na otvorenom. Prema novim uputama, škole će biti otvorene za sve đake od 25. svibnja.

“Epidemiolozi su napisali da su škole sigurne za učenike i zaposlenike. Od ponedjeljka svi roditelji mogu poslati učenike razredne nastave u školu”, prokomentirala je nove upute za Index ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

UČITELJI OBJAVILI KOLIKO JE UČENIKA BILO U ŠKOLAMA: ‘Ministarstvo smatra da poštivanje njihovih preporuka znači ‘neodgovornost”

Važan emocionalni razvoj

Navela je i kako učenicima povratak u školu koristi zbog lakšeg postizanja kvalitete nastave, ali i socijalizacije te emocionalnog razvoja.

“Na kraju, kod učenika razredne nastave važno je da stručnjaci potiču i provjere ‘uživo’ usvajanje motoričkih vještina (na primjer pisanja, crtanja). Ipak je najvažniji cilj briga o cjelovitom razvoju i dobrobiti djeteta. Dolazak djece u školu, a posebno onih najmlađih, susret s drugim učenicima, učiteljima i stručnim suradnicima pomaže i u otkrivanju zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u obitelji, a temeljem toga i doprinosi zaštiti djece od takvih neprihvatljivih pojava”, istaknula je ministrica.

Zadrške oko slanja u školu

Roditelji koji imaju zadršku oko slanja djece u školu, mogu ih naknadno uključiti dijete u nastavne grupe, ali do tada moraju osigurati uvjete za školu na daljinu te biti u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i suradnicima u školi. Zadrški bi moglo biti, jer se novim uputama HZJZ-a rad u vrtićima i školama smatra jednako sigurnim kao rad kod kuće, bez obzira na to što je broj djece u prostoriji povećan s najviše devet na najviše 15 do 20.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.