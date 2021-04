POTVRĐUJU SE ISTI RIZIČNI FAKTORI; Riječka bolnica spremna za crni scenarij: ‘Imamo poljske krevete s priključcima na kisik’

Dr. Ružić je nakon sastanka Stožera PGŽ rekao da će bolnica do kraja tjedna proširiti svoje kapacitete na 50 kreveta te je pojasnio da su brojke hospitaliziranih, iskazane dnevnim izvještajima, veoma dinamične

Rekordan broj zaraženih koronom koji su se liječili u bolnici u srijedu je zabilježila Primorsko-goranska županija. Prema pisanju Novog lista, riječki KBC je u srijedu ujutro na liječenju imao 218 Covid pacijenata, dok je još 30 pacijenata bilo na liječenju u sekundarnom centru Thalassotherapije u Opatiji.

Na zapadu Hrvatske korona ne posustaje pa je tako u srijedu u PGŽ otkriveno 338 novih slučajeva zaraze na 1.118 testova. U srijedu se 15 osoba liječilo na respiratoru u KBC-u Rijeka. U četvrtak je pak, primorsko-goranska županija zabilježila 276 novozaraženih.

“Broj hospitaliziranih pacijenata u KBC-u Rijeka u srijedu dosad je najveća brojka otkad znamo za pandemiju COVID-19. Ovom broju treba dodati i značajan broj neinfektivnih bolesnika koji se još uvijek nalaze u bolnici. Trenutno je to 18 pacijenata na našoj Pulmologiji, a takvi pacijenti nalaze se i u jedinicama intenzivnog liječenja te s ta brojka kreće između dvoje i petero bolesnika koji više nisu infektivni, ali im je potrebno intenzivno liječenje”, rekao je u srijedu dr. Alen Ružić, ravnatelj riječke bolnice.

Širenje kapaciteta bolnice: ‘Spremni su i poljski kreveti’

U opatijskoj Thalassotherapiji broj Covid pacijenata se tijekom srijede popeo na 35. Ružić je nakon sastanka Stožera PGŽ rekao da će bolnica do kraja tjedna proširiti svoje kapacitete na 50 kreveta te je pojasnio da su brojke hospitaliziranih, iskazane dnevnim izvještajima, veoma dinamične. Kaže da je to tako jer se pacijenti u bolnici konstantno otpuštaju, no da se primaju novi. Jučer ujutro je do 14 sati zabilježeno 218 hospitalizirani pacijent, međutim brojka se spustila na 205 pacijenata.

“Imamo slobodnih kapaciteta, a u ovom trenutku je to 45 slobodnih postelja. Pritisak je i dalje velik, prvenstveno na našu trijažnu ambulantu na Klinici za infektivne bolesti na riječkom lokalitetu kamo dolaze pacijenti upućeni od liječnika obiteljske medicine. Pacijenti se primaju i na našem Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu na Sušaku odakle nam i dolazi najviše bolesnika. Za slučaj najgoreg scenarija, imamo spremne dodatne kapacitete, i to u suradnji s Crvenim križom i Civilnom zaštitom. Spremni su poljski kreveti s dodatnim priključcima kisika koji bi se smještali u bolnicu. Porast bolesnika iziskuje i kompleksniju njegu”, rekao je dr. Ružić za Novi list.

Najrizičnija skupina su i dalje starije osobe

Premda se prosječna dob Covid pacijenata smještenih na bolničko liječenje spustila u usporedbi s prethodnim epidemijskim valovima, ravnatelj riječke bolnice upozorava da su stariji bolesnici i kroničari i dalje najrizičnija skupina.

“I dalje se vidi da su mladi i zdravi ljudi s teškim oblicima COVID-19 ipak iznimka i iako ih ima više u odnosu na prethodno razdoblje, nisu u većini te su i dalje najrizičnije skupine za teške oblike bolesti kronični bolesnici i stariji ljudi. Opet nam se kao rizični faktori potvrđuju stanja kao što su hipertenzija, dijabetes, pretilost i kardiovaskularne bolesti. Ipak, mi smo i dalje optimistični, nadamo se da će se ovaj postupni pad u općoj populaciji ubrzo reflektirati i na smanjenje broja bolesnika koji se od COVID-19 liječe u riječkom KBC-u”, veli dr. Alen Ružić.

Dobra vijest je intenzivno cijepljenje

Đulija Malatestinić, pročelnica županijskog Upravnog odbora za zdravstvo, u srijedu je kazala da PGŽ i dalje bilježi stagnaciju rasta novih slučajeva. Kako se čini, ta stagnacija ipak neće biti dovoljan razlog za popuštanje mjera koje su u toj županiji na snazi do 26. travnja, piše Novi list.

Važno je istaknuti kod ovog relativno velikog broja u srijedu, da ipak u protekla dva tjedna bilježimo stagnaciju i lagani pad prosječnog broja novooboljelih, a pogotovo stagnaciju rasta bolnički liječenih. Važno je pričekati i kraj tjedna da možemo prosuđivati učinak protuepidemijskih mjera. Dosad je u Primorsko-goranskoj županiji od posljedica koronavirusa preminulo 313 osoba, a postotak umrlih u broju zaraženih je 1,05 posto što je dvostruko manje od prosjeka Republike Hrvatske.

Dobra je vijest što se cijepi intenzivno i da doista niti jedna doza dobivenog cjepiva nije ostala neutrošena, tako da smo dosad prvom dozom uspješno cijepili 45.218 osoba, što je gotovo 16 posto stanovništva i što je ponovo dvostruko više od hrvatskog prosjeka. Drugom dozom cijepljene su 9.134 osobe. Ovaj tjedan nastavljamo s cijepljenjem, a znamo i da će krajem travnja, odnosno početkom svibnja, doći značajne količine cjepiva, više od 11.000 doza Pfizer/BioNTecha.

Ovim putem još jednom apeliram na sve građane da se strpe, da se odgovorno ponašaju, da ne zanemaruju ovu bolest jer svjedočimo smrtima sve mlađih i bržem razvoju teže kliničke slike. Maske nas doista štite, a moramo znati da smo tri dana zarazni i prije pojave simptoma te da još uvijek bilježimo i dio asimptomatskih slučajeva”, kazala je Malatestinić.

