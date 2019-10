POTVRĐENA TREĆA OPTUŽNICA PROTIV MAMIĆA: S računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2.2 milijuna eura koje je potrošio u osobne svrhe?

Jedan postupak vodit će se za dvije optužnice. U drugoj su i brat Zoran Mamić te sin Zdravka Mamića Mario, ali i Damir Vrbanović te Nikky Arthur Vuksan

Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku prihvatilo je zahtjev opužbe te odlučilo potvrditi treću optužnicu protiv Zdravka Mamića. Odlučeno je da se druga i treća optužnica spoje. Mamića se posljednjom optužnicom tereti da je s računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2.2 milijuna eura koje je potrošio u osobne svrhe, piše Večernji.

Miljević: ‘Radi se o spornom dokazu

“Kao što vidite opet sam loše prognozirao, na ovom sudu se pravo drugačije tumači nego kako ga ja tumačim. Odluka je bila sasvim drugačija. Prvo je odbijen naš prijedlog za odbijanje nezakonitih dokaza i spisa. To su dokazi optužnice od 1 do 35. Radi se o spornom dokazu koji je prikupio USKOK koji nije nadležan za vođenje postupka u ovom pravnom procesu i to putem one osobe koja ne ispunjava uvjete da bude zamjenik ravnatelja USKOK-a. Sada postoji pravo žalbe u roku od tri dana kada dobijemo pisani otpravak i naravno da ćemo koristiti to pravo”, rekao je Mamićev branitelj Veljko Miljević.

