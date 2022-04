POVREDA PRAVA NA ŽIVOT / Potvrđena presuda Hrvatskoj zbog smrti malene Madine, Božinović: 'Moja ostavka nije na stolu!'

Ja mogu kao ministar reći, kao što sam kazao, da je to tragedija. Da nas to sve pogađa. Provele su se određene istražne radnje, sud je zaključio to što je zaključio i mi moramo donijeti mjere kako bismo unaprijedili sustav. Moja ostavka nije na stolu, kazao je Božinović