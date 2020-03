Radi se o mlađoj muškoj osobi koja je došla sa sajma u Münchenu. ‘U idućim danima možemo očekivati još slučajeva, ali je važno da svi zdravstveni djelatnici razmišljaju o bolesnicima i kontaktima’, kazao je Rok Čivljak, zamjenik ravnateljice Klinike ‘Dr. Fran Mihaljević’

U Hrvatskoj je potvrđena 16. oboljela osoba koronavirusom, a riječ je o mlađem muškarcu koji je hospitaliziran u Zagrebu, izvijestio je u srijedu ujutro nacionalni Stožer civilne zaštite.

Iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, potvrđena je još jedna oboljela osoba novim koronavirusom, hospitalizirana u Zagrebu. Radi se o mlađoj muškoj osobi koja je došla sa sajma u Münchenu. Dosad je u Republici Hrvatskoj potvrđeno ukupno 16 oboljelih osoba.

Sastanak u Ministarstvu financija

9:33 – U Ministarstvu financija održat će se sastanak s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske banke za razvitak na kojemu će se raspravljati o mjerama za suzbijanje utjecaja koronavirusa na gospodarstvo i financije.

Kineska provincija Hubei postupno otvara tvrtke

9:31 – Kineska provincija Hubei, epicentar nove epidemije koronavirusa, omogućit će tvrtkama postupno otvaranje te će ponovno vratiti u funkciju neke javne usluge prijevoza, navodi se u današnjem priopćenju, prenosi CNN.

Odluka dolazi uslijed smanjenja broja slučajeva zaraze u provinciji. Hubei je prije samo nekoliko tjedana izvještavao o tisućama novih infekcija dnevno. U utorak je u Hubeiu prijavljeno samo 14 novih infekcija, prema kineskoj Nacionalnoj zdravstvenoj komisiji.

Japan otkazao komemorativne događaje

9:20 – Vlada u Japanu otkazala je komemorativne događaje predviđene za danas dok zemlja nastoji ograničiti širenje zaraze koronavirusom. Zatvorene su škole, tematski parkovi i zoološki vrtovi, u sklopu širih napora da se smanji broj javnih događanja i većih okupljanja.

Japan ima blizu 1300 slučajeva zaraze koronavirusom, uključujući 700 sa kruzera Diamond Princess koji je bio u karanteni pored Tokija prošli mjesec.

Britanska ministrica zdravstva pozitivna na koronavirus

9:16 – Konzervativna zastupnica i ministrica zdravstva u Velikoj Britaniji, Nadine Dorries, pozitivna je na koronavirus. Torijevka je rekla kako je u samoizolaciji kod kuće čim je saznala za rezultate testa, javlja The Independent.

Sedmero novih zaraženih u Srbiji

9:10 – U Srbiji je do 8 sati jutros potvrđeno još 7 slučajeva zaraze koronavirusom, tako da je broj zaraženih narastao na 12, priopćilo je jutros tamošnje Ministarstvo zdravlja, prenosi Kurir.

Upozorenje WHO-a: Epidemija se približava pandemiji

8.50 – Epidemija se približava pandemiji, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija: značajno se povećao broja žrtava u više zemalja poput Italije, Irana i Španjolske, prvi smrtni slučajevi bilježe se u Maroku, Libanonu i Panami, prve osobe zaražene u Kongu, Burkini Faso, Mongoliji, Turskoj, dva slučaja u Boliviji.

U Indoneziji je u srijedu također prijavljen prvi smrtni slučaj – umrla je 53-godišnja strankinja, ali se ne navodi iz koje je zemlje. Ona je već bila u kritičnom stanju kada je primljena u bolnicu. Indonezija ima 26 potvrđenih slučajeva koronavirusa. U SAD-u je u utorak broj zaraženih prešao 900.

Indija u kojoj je potvrđeno 50 slučajeva ukinula je sve vize za državljane Njemačke, Francuske i Španjolske i zatražila od Indijaca da ne putuju u europske zemlje pogođene koronavirusom. Vize za sve strance koji su putovali u te tri zemlje nakon 1. veljače i još nisu ušli u Indiju također su ukinute. Indija je već ranije rekla da se izbjegavaju putovanja u Kinu, Južnu Koreju, Italiju i Iran. Ukupno je koronavirusom zaraženo 119.000 ljudi u svijetu, od kojih 36.000 izvan Kine, u više od 100 zemalja i teritorija. Do srijede u 2 sata po GMT-u umrlo je 4296 ljudi.

Oko 55 posto slučajeva dosad se vode kao izliječeni.

Drakonske mjere u Italiji, stanje bolje u Kini

8.40 – Dok se Italija u srijedu probudila suočena s drakonskim mjerama kojima pokušava spriječiti širenje koronavirusa od kojeg je samo u utorak umrlo 168 ljudi, stanje u Kini se poboljšava i vlasti tvrde da su novi slučajevi zaraze uglavnom uvezeni iz inozemstva. Stanovnici Italije pozvani su da ostanu u kućama i odlaze samo na posao, u trgovinu ili kod liječnika. Trg svetog Petra u Vatikanu i istoimena bazilika zatvoreni su za turiste do 3. travnja. Italija je sve više odsječena od svijeta, Austrija i Slovenija traže od putnika koji dolaze iz te zemlje liječničke potvrde. Zračne veze s Italijom su uvelike prekinute. Zabranu ulaska Talijanima uvela je i Australija u srijedu.

Broj umrlih od koronavirusa u Italiji skočio je u utorak za 168, sa 463 na 631 što je povećanje od 36 posto, a potvrđeno je i gotovo tisuću novih zaraza pa je sada ukupno 10.149 inficiranih, objavio je stožer civilne zaštite.

Istovremeno, Kina je objavila da je stanje bolje te je više gradova spustilo razinu izvanrednog stanja i olakšalo restrikcije kretanja, a donesena je i odluka da tvrtke mogu polako ponovno započeti sa svojim aktivnostima u Wuhanu, dan nakon što je predsjednik Xi Jinping posjetio taj grad, epicentar zaraze.

Trajekt iz Ancone uplovio u splitsku luku: Policija i sanitarna inspekcija razgovara sa 93 putnika

8.25 – Trajekt Marko Polo, koji plovi na liniji Ancona-Split, uplovio je jutros u 6.40 sati u splitsku gradsku luku, a policija i sanitarna inspekcija razgovaraju sa 93 putnika kako bi utvrdili osnovne podatke o njima te će svi Talijani koji će željeti izaći s broda biti odvedeni u karantenu, dok će naši državljani ići u samoizolaciju.

Izuzetak su oni koji već imaju razvijene simptome, pa će biti upućeni u bolnicu, odnosno izdvojeni dio Infektološke klinike KBC-a Split. Talijanski državljani koji ne budu prihvatili odlazak u karantenu neće moći izaći s broda već će biti vraćeni u Italiju. Na brodu su i teretni kamioni u kojima je razna roba.

Poslije 9 sati očekuje se izjava županijskog kriznog stožera koji bi u javnost trebao izići s novim informacijama, ali i s rezultatom testiranja na koronavirus koji je jučer proveden nad muškarcem i ženom.

Otvorena hitna u KB Dubrava: Muškarac nema koronavirus

8.13 – Muškarac zbog kojeg je zatvoren Hitni odjel u Dubravi nije zaražen koronavirusom, potvrdio je ministar zdravstva Vili Beroš. Muškarac se sinoć javio na Hitnu sa simptomima gripe, ali je iz predostrožnosti upućen u Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” gdje je testiran i zadržan. Hitni prijam u bolnici Dubrava otvoren je noćas nakon dezinfekcije, potvrdio je ravnatelj Srećko Marušić za HRT.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručio je u emisiji U mreži prvog na HRT-u kako prema najnovijim istraživanjima za zaštitu od zaraze koronavirusom nije dovoljna udaljenost od jednog metra – ta bi udaljenost trebala biti najmanje dva do tri metra.

Rok Čivljak, zamjenik ravnateljice Klinike “Dr. Fran Mihaljević”, navodi kako se događa sve rutinski, sve ono što se događa u ovakvim epidemijskim situacijama.

“U idućim danima možemo očekivati još slučajeva, ali je važno da svi zdravstveni djelatnici razmišljaju o bolesnicima i kontaktima”, kazao je. Upozorio je još jednom građane da se, prema uputama Stožera, potencijalnu izloženost virusu iskomuniciraju telefonski s liječnicima obiteljske medicine – kako bi se se na pravi način usmjerili do Hitne službe, da se ne bi dogodilo ono što se sinoć dogodilo u KB Dubrava.

Djeca imaju neobjašnjivu otpornost na virus

8.05 – Zanimljivo je kako je među oboljelima mali broj djece što prilično zbunjuje epidemiologe, pišu William Wan i Joel Achenbach za Washington Post.

I dok najmlađi imaju još neobjašnjivu otpornost kada je u pitanju Covid-19, virus se pokazao kao izuzetno smrtonosan za starije osobe što pokazuje činjenica da u Kini među zaraženim osobama starijim od 80 godina smrtnost iznosi gotovo 22 posto. Smrtnost za dobnu skupinu od između 10 i 39 godina iznosi tek 0,2 posto, kaže kineska studija provedena na više od 44.000 zaraženih pacijenata. Više čitajte OVDJE.

U iduća dva tjedna možemo očekivati veći broj zaraženih i oboljelih?

7.45 – Doktorica Jasna Valić iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, za Dnevnik Nove TV objasnila je zašto je važno predloženo zatvaranje vrtića te ostalih ustanova u županiji.

“Kako pokazuju primjeri iz Kine za malu djecu i malo odrasliju virus nije tako ozbiljan jer ne izaziva tešku bolest s komplikacijama, međutim, svako zaraženo dijete će taj virus odnijeti u svoju kuću, a tamo će moći zaraziti članove obitelji od kojih će neki biti i oni koji spadaju u kategoriju rizičnih, dakle stariji s kroničnim bolestima”, objasnila je Valić i dodala kako u naredna dva tjedna možemo očekivati veći broj zaraženih i oboljelih. Više čitajte OVDJE.

Ekonomistica: Vjerojatno bismo mogli upasti u recesiju

7.35 – S dr.sc. Marinom Tkalec, ekonomisticom s Ekonomskog instituta u Zagrebu, koja se u svom znanstvenom radu posebno bavila turizmom, razgovarali smo o prvim, alarmantnim, signalima da će koronavirus “uništiti” ovogodišnju turističku sezonu u Hrvatskoj.

“U ovom trenutku čini se da će dobar dio predsezone trpjeti gubitke jer u zemlji i susjedstvu još nismo dosegnuli vrhunac epidemije. S obzirom na to da smo sada već oko polovice ožujka, i u najoptimističnijem scenariju, teško je zamisliti pune hotele za Uskrs, koji je već za mjesec dana. Hrvatskoj donekle pomaže činjenica što je virus eskalirao u zimskim mjesecima jer je još uvijek moguće ostvariti putovanja u visokoj sezoni, odnosno u srpnju i kolovozu, pod uvjetom da se situacija s koronavirusom smiri s dolaskom proljeća. Naime, hrvatski je turizam specifičan po tome da najveći broj dolazaka, noćenja i prihoda ostvaruje u ljeto kada obitelji tradicionalno idu na godišnji odmor i kada djeca u Europi nemaju školu. Još je uvijek moguće da visoka sezona bude spašena. Drugim riječima, vrijeme nam zasad igra na ruku, pogotovo pokaže li se ovaj virus sezonskim, poput gripe.

S druge pak strane, nikako nam ne pomaže što je gospodarstvo u velikoj mjeri ovisno o turizmu i to što nam je Italija jedan od najvažnijih trgovinskih partnera te što nam gosti iz Italije čine velik dio turističke potražnje. Ovakva nesretna kombinacija, uz eskaliranje broja slučajeva zaraženih, mogla bi jako naštetiti i turizmu i cijeloj ekonomiji. Vjerojatno bismo mogli upasti i u recesiju, nakon svega pet godina sporog oporavka od prethodne šestogodišnje recesije”, kazala je dr. sc. Marina Tkalec za Net.hr. Više čitajte OVDJE.

Za ulazak u Sloveniju iz Italije od danas potrebna potvrda

7.30 – Slovenija od srijede počinje s nadzorom granice s Italijom zbog koronavirusa, a kontroli pri ulasku u državu podliježu svi koji nisu slovenski državljani ili u njoj nemaju stalno prebivalište. Za ulazak u Sloveniju inozemni putnici će trebati potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom, ne stariju od tri dana. Kako prenosi Slovenska tiskovna agencija STA, pozivajući se na zaključke vlade donesene na dopisnoj sjednici, na talijansko-slovenskoj granici ili u njezinoj blizini provjeravat će se imaju li putnici koji dolaze iz Italije potvrdu o negativnom nalazu na Covid-19 koju im je izdao nadležni organ.

Potvrda mora biti na slovenskom, engleskom ili talijanskom jeziku i ne smije biti starija od tri dana. Osobama bez takve potvrde ulazak u Sloveniju može se zabraniti, no kontrola se ne odnosi i na teretni promet. Slovenski ministar zdravstva izdat će dodatnu odredbu u kojoj će biti definirano u koliko sati u srijedu počinje provedba kontrole ulaska, prenosi STA priopćenje slovenske vlade.

Vlada na odlasku premijera Marjana Šareca najavila je odluku o zatvaranju granice s Italijom koja će stupiti na snagu čim se za to stvore tehnički i administrativni uvjeti. Na ljubljanskom aerodromu već je na snazi zabrana slijetanja zrakoplova iz koronavirusom pogođenih regija. Ta odluka važi do kraja mjeseca, a u srijedu će biti precizirana uputama za mjerenje tjelesne temperature putnika.

Zbog koronavirusa su s tog aerodroma već otkazane dvije popodnevne zrakoplovne veze s Beogradom, jutarnji let u i iz Frankfurta, te popodnevne linije s Bruxellesom i Podgoricom u oba pravca.

Mandatar za sastav nove slovenske vlade Janez Janša u utorak je podržao odluku odlazećeg premijera Marjana Šareca o zatvaranju granice s Italijom.

“Podržavam tu odluku, idućih dana ćemo držati palčeve da će tu mjeru naša policija i ministarstvo zdravstva biti sposobni provoditi i u praksi”, rekao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju.

Zatvorili hitnu u KB Dubrava: Muškarac je bio u čekaonici oko dva sata i cijelo vrijeme kašljao

Zbog sumnje na koronavirus u utorak navečer zatvoren je hitni odjel KB Dubrava. Liječnica obiteljske medicine iz Sesveta, bolesnog je muškarca uputila u bolnicu u KB Dubrava. On prilikom dolaska nije rekao da je možda zaražen koronavirusom. U čekaonici je bio oko dva sata i tom prilikom kašljao. Tek po ulasku u ordinaciju rekao je kako je možda riječ o koronavirusu. Uslijedila je reakcija osoblja. Zasad svi koji su bili na hitnom odjelu u KB Dubrava ne smiju van. Za pretpostaviti je da će osoblje ići u samoizolaciju, a još se ne zna što će biti s pacijentima iz čekaonice.

Muškarac sa simptomima prevezen je na Kliniku “Fran Mihaljević”.

Situacija u KB Dubrava dodatno se zakomplicirala jer je u čekaonici s potencijalno zaraženim od koronavirusa bio pacijent koji ima zapetljaj crijeva i životno je ugrožen. Liječnici su odlučili, unatoč potencijalnom riziku, da će operaciju napraviti kako bi pacijentu spasili život. HRT doznaje da će taj pacijent nakon operacije biti smješten u izolaciju u posebnu sobu.

“Sumnja se na gripu, ali se ne može isključiti niti koronavirus. Pacijent je upućen na Kliniku “Fran Mihaljević”, a hitni prijam KB Dubrava zatvoren je do daljnjeg”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za HRT.

“Čovjek je došao sa simptomima pneumonije. Mi kada postavljamo definiciju sumnje, preuzeli smo je od ECDC-a (Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti) da i sama teška upala pluća, bez obzira je li čovjek bio u kontaktu ili putovao u područja koja su zaražen predstavlja sumnju. Taj čovjek nije nikamo putovao, nije bio izvan Hrvatske i naša je pretpostavka s dosta velikom vjerojatnošću da on neće biti pozitivan. No s obzirom na to da smo napravili kriterij sumnje sada trebamo napraviti test. Kad ga dobijemo znat ćemo je li pozitivan ili nije. S dosta velikom vjerojatnošću s obzirom na to da nikamo nije putovao i nije bio u kontaktu s oboljelim možemo reći da on neće biti pozitivan”, rekao je doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., epidemiolog, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u emisiji HRT-a Otvoreno na temu koronavirusa.