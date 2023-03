U studiju Net.hr-a gostovao je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Trpimir Goluža, koji se u razgovoru osvrnuo i na nedavno odluku Visokog upravnog suda koji je stao uz Grad Zagreb po pitanju ukidanja mjere roditelj odgojitelj.

"Rekao bih da je to posve očekivana odluka kojom je sud zapravo pokazao da je duboko politiziran. U taj sam slučaj ukidanja mjere involviran od samog početka i jako mi je dobro poznato što se događalo i način na koji je sud donio prvostupanjsku presudu i što je tražio od Grada Zagreba da se treba kroz kompenzacijske mjere napraviti, da bi se ta odluka mogla dovesti na ovu razinu na koju je dovedena“, kazao je Goluža.

Dodaje da po njegovom skromnom mišljenju, „sud nije s dovoljnom pozornošću prihvatio argumentaciju koju je ponudila strana roditelja odgojitelja“ te da nije adekvatno procijenjen učinak te mjere, a učinak te mjere "bio je odličan na razini Grada Zagreba".

"Da se razumijemo to je mjera koja je skupa", istaknuo je Goluža u studiju Net.hr-a.

Problem kompenzacijskih mjera

Ističe da su problem kompenzacijske mjere koje će donijeti grad Zagreb da bi ublažio štetu koja će biti nanesena ljudima jer im se određeno pravo koje su dosad mogli koristiti ukida.

"Izgradnja vrtića ne može biti kompenzacijska mjera, već tek izgrađeni vrtić u koji ljudi mogu upisati svoje dijete je kompenzacijska mjera. Mi ćemo sada doći u situaciju da velik broj roditelja odgojitelja koji bi i željeli početi raditi i upisati svoju djecu u vrtiće, neće imati gdje smjestiti djecu jer su već sad kapaciteti zagrebačkih vrtića uz tih oko 5600 korisnika mjere roditelj odgojitelj, premali da zadovolje potrebe", rekao je, dodajući da ne zna na koji način će se to onda realizirati u praksi.

Na konstataciju novinarke da je mjera često nazivana populističkom te da su je neki i iskorištavali, Goluža kaže da su trebali biti razvijeni mehanizmi da se ne može zloupotrebljavati ta mjera.

"Velika većina korisnika te mjere su ljudi koji ne zloupotrebljavaju tu mjeru. Vjerojatno postoje ljudi koji ju zloupotrebljavaju, međutim da biste vi to proveli, vi morate ozbiljno raditi na tome. Nije dovoljno donijeti mjeru i evo ga, donijeli smo mjeru i to je to. Ne, vi ste trebali to kontrolirati. Elementarne podatke o korisnicima mjere Gradska uprava Grada Zagreba nije imala, da nisu mogli napraviti strukturu korisnika tih mjera po bilo kojem kriteriju", rekao je.

'Prvo poluvrijeme'

Što se tiče te mjere, ovo nije gotova utakmica, kaže Goluža. "Ovo je samo prvo poluvrijeme. Postoje daljnje mogućnosti sudske zaštite prava roditelja odgojitelja. Nakon ovog Visokog upravnog suda gdje je tu zaokružena priča, postoji Ustavni sud RH, a onda ako se iskoriste sve sudske mogućnosti na razini države, postoji i Europski sud za ljudska prava", kazao je.

"Duboko sam uvjeren da će Europski sud za ljudska prava malo drugačije, ako do toga dođe, gledati na korisnike ove mjere i na njihova prava, odnosno na uzurpaciju njihovih prava", rekao je, dodajući da svoj stav gradi na spoznaji o određenim postupcima koji su vođeni na tom sudu po nekim drugim predmetima koji se mogu staviti u ravan sa ovom mjerom roditelj odgojitelj.

"Ovo nije kraj, ovo je prvo poluvrijeme u kojem je Grad Zagreb poveo 1:0 protiv roditelja odgojitelja, a utakmica traje još 45 minuta i tu se svašta može dogoditi", rekao je Trpimir Goluža u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.