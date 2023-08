Prema neslužbenim informacijama, u Splitu na Gatu Sv. Duje oko 7:45 policijski službenici postupali su vezano uz narušavanje javnog reda i mira između dva muškarca, piše Slobodna Dalmacija. Sukobili su se 49-godišnjak i 28-godišnjak na mjestu gdje licencirani takisti plaćaju koncesiju.

Međutim, na to područje znaju doći i oni koji rade "na crno" pa zbog toga već duže vrijeme dolazi do tenzije među taksistima, a bilo je pitanje vremena kada će eskalirati.

"Obojica su zadobili lakše tjelesne ozlijede. Dvojica muškaraca su, nakon što im je pružena liječnička pomoć, dovedeni u prostorije policije i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje", kazali su iz PU splitsko-dalmatinske. Odgovarat će za narušavanje javnog reda i mira, a protiv njih će se podnijeti i otpužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu u Splitu. Osim toga, dobili su i zabranu približavanja jedan drugome u trajanju od 8 dana.

Eksaliralo je zbog cijene taksi usluge

"Od 7 do 9 u trajektnu luku dolaze brodovi, katamarani, domaći brodovi, brodovi iz Italije itd. Bude jako prometno, a mi se raspodijelimo tko će gdje i pokrijemo tih 100-tinjak metara", započeo je priču 49-godišnji Mijo Puljiz, jedan od onih koji plaća koncesiju, a koji je bio sudionik u sukobu.

Na ta mjesta, dodaje Puljiz, dolaze i oni koji ne plaćaju koncesiju, a koje između sebe zovu "crnjacima". Imaju dozvole, objašnjava taksist, ali ne smiju dolaziti tamo gdje ne plaćaju koncesiju.

"To je kao da ja dođem na aerodrom ili vozim u Zagrebu gdje ne plaćam koncesiju, pa odmah bi me uhitili. Jedino u trajektnoj luci to prolazi jer tamo nema nikakvog reda ni pravila", objasnio je Puljiz.

Taj dan došli su na posao on i kolega, a već dva "crnjaka" stajala su sa strane i razvozili turiste. Oni dolaze pola sata do sat vremena ranije, objašnjava 49-godišnjak, pa nude prijevoz.

"Naša cijena je 60 eura do aerodroma, a ponekad ćemo voziti i za 50. Oni se ne drže tih cijena, voze za 150, 200 eura i uzimaju goste koji ne pitaju za cijenu već se samo ukrcaju. Obično bude problema kasnije kad im oni izdaju račun... ", otkrio je Puljiz.

Upravo je zbog toga i došlo do napada. Eskaliralo je kada je turist upitao za cijenu usluge taksija.

Tenzije postoje već neko vrijeme

"Jedan ovako imućniji gost je zatražio taksi, a ja sam mu rekao da je cijena do aerodroma maksimalno 60 eura. Ovaj 'crnjak' se počeo derati i govoriti 'ti ćeš meni spuštat cijenu'!", prisjeća se taksist Mijo kako je počeo fizički obračun. Nakon toga se sve dogodilo jako brzo, kazao je.

"Sve se događalo na ulici, tu su prolazili ljudi, turisti i netko od prolaznika nas je razdvojio. Sve se odvijalo brzo i bilo je dosta šokantno sve skupa. Dobio sam ogrebotine po licu i primio sam udarce. Imam 50 godina, a taj momak je dosta mlađi od mene, viši je, snažniji i jači. Nakon što nas je netko od prolaznika razdvojio, vratio sam mobitel ovome koji me napao i otišao do svoga auta", opisao je cijelu sitauciju 49-godišnjak.

Mijo je nakon nesretnog događaja otišao u hitnu da vidi je li sa njim sve u redu. Svi svjedoci u međuvremenu su otišli, a ostali su samo on i napadač. Međutim, Mijo je pohvalio brižne policajce koji su svojim gestama olakšavali situaciju.

Sukob je prokomentirao i Bruno Frkić, predstavnik taksista koji plaćaju koncesiju. Objasnio je kako je počela tuča i što se dogodilo.

"Ja san tamo doletija naknadno. Tog mog kolege već nije bilo, a ovaj drugi govori da ga je on napa, ali nema šanse. Mijo ima četvero dice, nije u životu reka ružnu rič, a ovaj ga je tuka nogama, završija je na hitnoj. Bagra!", ispričao je Frkić.

Da tenzije postoje već neko vrijeme, potvrdio je i predstavnik taksista Bruno Frkić. Sve se to događa, dodao je, ispred Lučke uprave koja već četiri mjeseca ne poduzima ništa. Ovaj sukob dogodio se ispred kamera tako da je policija uzela snimke pa će se vidjeti kako je sve počelo, ali i završilo.

Nude rješenja

"Kako možeš izdat‘ koncesiju za nešto šta ne kontroliraš?! Oni tu vise bez dozvola, kradu vožnje i pljačkaju turiste. A oni koji su organizatori, cila Lučka uprava i Vice Mihanović... On je ili beskrajno bezobrazan ili je korumpiran, trećeg nema!

Ruše ugled grada Splita, to su štetočine! Nesposobna bagra. Pala je krv, a oni i dalje ne reagiraju! Na aerodromu su svi dobili mailove i tamo postoji neki red, ode je totoalni kaos! Jel‘ ja triban nosit čekić na posal? Ovo je Divlji Zapad!", kazao je Bruno Frkić.

U planu su bili i prosvjedi 1. pa 15. srpnja, no do to toga nije došlo. Tada je, dodao je Frkić, i policija bila na njihovoj strani. Lučka uprava obećala je organizirati prosvjed, ali nisu jer "se pripala i lagali su nam, mukte je obećat‘ nešto, a ne ispunit‘".

"To se rješava na dva načina: dodatna zaštitarska služba ili da se pošalju službe zadužene za to, netko tko prati koncesiju. Pravna služba. Triba sastavit dopis, potpisati i to provest u djelo. Sve što se događa, ne događa se zahvaljujući Vici Mihanoviću, nego usprkos njemu", ponudio je prijedloge Bruno Frkić koji se nada da će se nakon ovog sukoba nešto poduzeti.