POTROŠAČI OPTUŽUJU TOPLINARE ZA LAŽ: ‘Bildaju račune grijanja kako bi se dokazalo da se više plaća ako se netko izdvoji iz sustava’

Kako iz Mreže potrošača Hrvatske na Upravom vijeću odlučili su dati šire priopćenje kako bi se shvatio problem toplinarstva, osobito da to pojasne potrošačima jer smatraju da ih se plaši izmišljenim ‘stručnim’ argumentima

Mreža potrošača Hrvatske obratila se javnosti s tvrdnjama da toplane u Hrvatskoj međusobno dogovaraju mjere i postupke protiv potrošača. Navode da je to nešto poput holdinga te da su takva udruživanja zabranjena zakonom. Smatraju da je jedan od dokaza za njihove tvrdnje i priopćenje Hrvatske gospodarske komore od 8. ožujka 2020. te misle da hrvatski plinari pokušavaju korisnike zastrašiti.

Potrošači kažu da je zabrinjavajuće što HGK u svoj priopćenju tvrdi da su izdvojeni potrošači krivci za skupo grijanje. Iz Mreže potrošača objašnjavaju da izdvojeni potrošači čak traže da se sve cijevi sustava centralnog grijanja izmjeste iz njihova stana jer smetaju i nagrđuju prostor te smanjuju funkcionalnost. Spominju da izdvojeni potrošači ne smiju sami odrezati cijevi jer bi tako susjedima u zgradi onemogućili grijanje, a tako stoji i u Zakonu o vlasništvu.

HRVATSKI APSURDI ‘Žele nas ovršiti zbog računa za plin – koji nemamo’

Zgroženi tvrdnjama plinara iz HGK

Kako kažu, na Upravom vijeću odlučili su dati šire priopćenje kako bi se shvatio problem toplinarstva, osobito da to pojasne potrošačima jer smatraju da ih se plaši izmišljenim “stručnim” argumentima. Priopćenje Mreže potrošača prenosimo u cijelosti:

“Mreža potrošača Hrvatske zgrožena je tendencioznim insinuacijama HGK da pravosuđe na radi po zakonu, kojim obiluje njihovo priopćenje od 08. ožujka 2020, godine u ime toplinara u Hrvatskoj. Ujedno šire jednostrane neprovjerene informacije, posebice što istovjetno ponašanje imaju toplinari u državama okruženja koje su nastale raspadom SFRJ.

Tendenciozno se prikazuje da stanari plaćaju skuplje grijanje, ako se netko od stanara izdvoji iz sustava, kako bi se potrošači odvratili (zaplašiti) od davanja suglasnosti onima koji se žele izdvojiti iz sustava. Prvo su potrošače plašili sudovima i podizanjem tužbi, no sada kada gube sudske sporove se prihvaćaju drugih metoda zastrašivanja neinformiranih građana. Ovo o čemu se govori u priopćenju nema veze sa strukom, na što se insinuira.

‘Izdvajanje iz sustava je raskid ugovora’

Postala je praksa bildanja računa grijanja, kako bi se “dokazalo” da se više plaća ako se netko izdvoji iz sustava. Naime da pojednostavimo, da bi toplina (vruća voda, jer toplinari drugačije ne znaju) stigla do potrošača nužda je pripadajuća snaga koja se zakupljuje prema broju potrošača tj. prostoru koji se grije. Ako se netko od potrošača izdvoji, automatizmom je potrebna manja snaga, ali nijedna toplana ne smanjuje snagu, pa ni u slučaju u Rijeci koje se spomenut u priopćenju.

Potrošačima čak tumače da to nije snaga, iako je tako definirano zakonom, nego da je to paušal, za koji čak traže da se plaća i kada se potrošač izdvoji. Ako potrošač odbije plaćati snagu (“paušal”) , toplinari pokreću Ovršni postupak, čime zaplašuju potrošače i stječu protupravnu imovinsku korist. Kada se potrošači odluče na sudski spor u pravilu dobivaju sporove u svoju korist.

Nema više neujednačene sudske prakse u Hrvatskoj, ujednačili smo sudsku praksu sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, a to je, da se samo učinjena usluga plaća, te da izdvajanje iz sustava predstavlja raskid ugovora i toplana je dužna sve podatke u dotadašnjem korisniku izbrisati iz Registra korisnika.

POSKUPLJUJE PLIN, ZAGREPČANIMA NAJVIŠE: Računi veći i za 560 kuna godišnje!?

‘U ispisnici toplana govori potrošaču kako se ponašati i tako prekoračuje ovlasti’

Kako se ponašaju toplane dovoljno je podsjetiti na slučaj potrošača iz Karlovca, koji je nakon osam godine pravne borbe s toplanom od 01.01.2020. dobio ispisnicu iz Gradske toplane. Potrošač je osam godina lijegao i dizao se s Damoklovim mačem toplane nad glavom, koji se prijetilo da će ostati bez stana, zbog “dugova” toplani. Potrošač toplani nije bio ljudsko biće apsolutne vrijednosti, već isključivo “prilika za profit”. Nesumnjivo da je taj potrošač toplani bio u funkciji zastrašivanja ostalih potrošača, da im ne bi palo na pamet izdvajanje iz sustava. Čak i u toj “Ispisnici” Toplana prekoračuje svoje ovlasti. Naime nadležnost Toplane (bilo kao proizvođača, bilo kao distributera, bilo kao kupca) sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije završava u podstanici (mjerni instrument) kod izmjenjivača topline, gdje toplinsku energiju predaju zgradi.

Instalacija u podstanici i unutrašnja instalacija toplinskog grijanja u zgradi je u vlasništvu stanarasuvlasnika. Toplana može kontaktirati s krajnjim korisnicima preko ovlaštenog predstavnika stanara, koji je ZTT obvezao da bude potpisnik kolektivnog ugovora s kojim se ne moraju složiti svi nego 50 posto stanara-suvlasnika. To je u suprotnosti s Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i u suprotnosti s Zakonom o zaštiti potrošača, ali je ZTTE tako odredio, pa dok se ne primijeni treba se poštivati.

Iz Ispisnice je razvidno da Toplana uvjetuje kako se potrošač mora ponašati u svom stanu. To mogu uvjetovati stanari-suvlasnici. Izgleda na prvi pogled da je to bahatost Toplane i njenog vlasnika, ali kada se uđe dublje u problem, onda je razvidno da glavni utjecaj na takvo ponašanje imaju nadležne institucije. Naime, resorna Ministarstva za ZTTE i Zakon o zaštiti potrošača šute od stavljanja na snagu zakona. A da poduzimaju bilo što u zaštiti prava potrošača, nema ni spomena.

‘Potrošač koji se izdvojio iz sustava centralnog grijanja preko ovlaštenog predstavnika obavještava toplanu da više nije korisnik’

HERA se tu pojavljuje kao regulator, te je počela tumači ZTTE i davati naputke Toplani(ama) kao imaju primjenjivati ZTTE, a tek kada smo podigli problem na razinu Hrvatskoga Sabora i isti zatražio očitovanje o ZTTE od HERE, HERA se očitovala da nije nadležna za tumačenje ZTTE. Ali HERA je po ZTTE bila obvezna napraviti Opće uvjete za isporuku toplinske energije, što je učinila, te je uvjetima Toplanu natjerala da de faco ne smije prihvatiti izdvajanje potrošača iz sustava. Ako se i izdvoji da i dalje mora plaćati snagu, koju oni doživljavaju kao paušal.

ZTTE jasno određuje da potrošač koji se izdvojio iz sustava centralnog grijanja preko ovlaštenog predstavnika obavještava kupca (Toplanu) da više nije korisnik. ZTTE ne predviđa pravo Toplane da prihvati ili odbije izdvajanje, niti da daje suglasnost. ZTTE također određuje da krajnji kupac koji se izdvojio plaća i dalje vezano za toplinsku energiju sve, osim toplinske energije u stanu. To koriste neke Toplane pa potrošačima i kad se izdvoje naplaćuju (nepostojeću) snagu? I prosječni potrošač zna da je toplinska energija = toplina + snaga. Da je nemoguće preuzeti jedno bez drugog, a ako nema radijatora da je nemoguće preuzeti toplinsku energiju. To prihvaća tek pravosuđe, i kao što smo naveli stvorilo “potrošačku sudsku praksu” – nema usluge, nema plateži.

Ekonomski je neisplativo, a činjenice su da se svi drugi oblici grijanja jeftiniji od grijanja preko toplana, da se grije preko toplana. Praksa pokazuje da se izdvojeni potrošači griju na višestruko jeftinije i kvalitetnije oblike grijanja. Ekonomski je neprihvatljivo da je grijanje iz jednog mjesta skuplje od individualnog grijanja, što je sada situacija.

Mreža potrošača Hrvatske smatra da je problem u ponašanju institucija sistema

Iz ZTTE ova odrednica se odnosi da se izdvojeni potrošač ne može osloboditi plaćanja dijela zajedničke pričuve za održavanje sustava centralnog grijanja u zgradi i troškova grijanja zajedničkih prostorija, jer zajedničke instalacije i prostorije su u suvlasništvu svih stanara, što je sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Mreža potrošača Hrvatske smatra da je problem u ponašanju institucija sistema, jer Hrvatska ima na području toplinarstva zakone usklađene s Direktivama EU, ali joj sustav ne dozvoljava primjenu. Naime ZTTE jasno definira da su JLS obvezne stvoriti uvjete za funkcioniranje tržišta toplinske energije, na to

JLS nisu spremne, osim što je to prilično transparentno provedeno u Varaždinu. Toplane ne primjenjuju Zakon o tržištu toplinskom energijom, nego i dalje rade po Zakonu o proizvodnji, distribuciji i isporuci toplinske energije, koji je u osnovi nastao 60-tih godina prošlog stoljeća kada su u modu došlu glomazni sustavi centralnog grijanja. Tada je to bio revolucionarni napredaka, jer su se smanjili požari, a i bila je jeftina energija za grijanje vode. No sve toplane u Hrvatskoj su ostale na tom stupnju razvoja i koriste vrelovode postavljene prije 60 godina.

‘Može li itko odlučivati što je najbolje za potrošača osim njega samoga?’

Čemu otpor Toplana i vlasnika (JLS) da potrošači mogu sami odlučivati hoće li se grijati preko SCG ili ne? Iz vrlo jednostavnog i banalnog razloga. Naime firme u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu JLS su predmet stranačke raspodjele resora. Stranačkim raspodjelom JLS imenuje i direktore tih firmi (Natječaji su samo farsa), a ono što je zapravo najveća kočnica napretka je što u tim firmama rade stranački poslušnici i podobnici, te je to veliku bazen glasova na izborima.

Stoga je jasno, dok politika upravlja trgovačkim društvima da napretka nema. Poznata je stvar u ekonomiji da je država (JLS) najlošiji upravitelj, jer se poslovanje ne vodi po tržišnim načelima te su usluge višestruko skuplje i netransparentne. Može li itko, odlučivati što je najbolje za potrošača, osim samog potrošača? Potrošač ima univerzalno pravo na pravovremenu, cjelovitu i istinitu informaciju, temeljem koje može donijeti najpovoljniju odluku za sebe. Ja smatram da te to temeljno načelo, posebno na području toplinarstva u Hrvatskoj uskraćeno potrošačima.

‘Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u sukobu interesa’

Je li to čudno? Pa zapravo i nije. Naime kreator ZTTE je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništava i obrta (kasnije se resor prebacio u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – unazad tri godine) kao resornog ministarstva za zaštitu potrošača. Slučaj toplinarstva u Hrvatskoj, počev od izdvajanja, nametanja ugradnje razdjelnika topline je kreiran od strane Ministarstva gospodarstva.

Valjda je sada već i laicima jasno da Ministarstvo gospodarstva kao resorno za zaštitu potrošača ima veliki problem. Ne može kvalitetno istovremeno štiti i trgovce i potrošače ili jednostavno MINGPO je u izrazitom sukobu interesa. Dok to Vlada RH ne shvati hrvatski potrošači se na svim područjima sve više tonuti u dužničko ropstvo i energetsko siromaštvo. Ustav Republike Hrvatske definira u članku 49. da je poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, te da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.

Zlouporabljuju li toplinari monopolistički položaj koji im čak ni ZTTE ne omogućava da su ga JLS