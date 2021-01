POTRESNO PRIZNANJE SDP-OVE ZASTUPNICE: ‘Vozač Hitne pomoći je ušao u stražnji prostor i pokušao me silovati. Bila sam studentica’

Barbara Antolić Vupora podijelila je svoje mučno iskustvo

Jutros je na konferenciji za medije u Saboru SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora hrabro istupila i prepričala svoje vlastito mučno iskustvo koje je doživjela u vozilu hitne pomoći.

“Bila sam studentica, a na putu do bolnice vozač vozila Hitne pomoći ušao je u stražnji prostor i pokušao me silovati”, kazala je Antolić Vupora.

‘Bila sam u polusvjesnom stanju’

“Bila sam u polusvjesnom stanju, ali uspjela sam se oduprijeti. Kad je on vidio da neće uspjeti u svom naumu bez da me ozlijedi, odustao je”, kazala je SDP-ova zastupnica. Završila je u bolnici. “Završila sam u bolnici tada. Nije mi palo na pamet reći to tada nikome”, kazala je.

“Danas sam to rekla jer želim se nastaviti na grudu snijegu koju su ta silna svjedočenja proizvela”, rekla je.

U Hrvatskoj i zemljama regije u tijeku je velika akcija “Nisam tražila” u kojoj žene žrtve seksualnog nasilja objavljuju svoja iskustva.