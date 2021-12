MJESTO GDJE JE VRIJEME STALO / Potresne slike: Pogledajte kako Petrinja izgleda godinu dana kasnije

Potresi su obilježili 2020. godinu u Hrvatskoj. I dok se očekivalo da će 2021. obilježiti obnova to se ipak nije dogodilo. Da je tomu uistinu tako govore i slike iz Petrinje snimljene godinu dana nakon razornog potresa. Podsjetimo, Petrinju i okolicu pogodio je prvi potres jačine 5 stupnja prema Richteru u zoru 28.12.2020., no nije prouzročio veće štete. Nažalost, on je bio samo najava za ono što se dogodilo dan kasnije u 12:19 kada je grad pogodio potres jačine 6,2 stupnja, a koji je odnio sedam života, a mnoge ostavio bez krova i osudio ih na život u kontejnerima, u kojima se nalaze i danas.