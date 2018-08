POTRESNA PRIČA MAJKE PREMINULOG MLADIĆA: ‘Zar životi Kujundžićeve djece vrijede više od života moga Mattea?’

“Moje je dijete moglo biti živo da su ga počeli spašavati na vrijeme. Satima je ležao na cesti, a to nije zaslužio. Najviše me boli što je umro u mukama, a nitko mu nije mogao pomoći.”

Majka poginulog Mattea Ružića, Martina Klapan, sa suzama u očima priča kako se njen sin mučio do samog trenutka smrti jer u vozilu Hitne pomoći nije bilo liječnika, piše Jutarnji list.

Sustav je zakazao

“Na tabletama sam, tresem se. Jučer sam bila na injekcijama. Užasno mi je teško. Ne znam što pokrenuti, kuda otići. Ministar Kujundžić je rekao da je sve bilo po propisima, a do Mattea nije uopće došla Hitna pomoć nego sanitetsko vozilo sa sestrom i tehničarom koji su u torbi imali flaster i bivacin”, priča majka preminulog mladića, koja želi da se zna istina.

“Moje dijete nije povraćalo na cesti, nije se ogreblo, on je umirao. Vikao je da mu netko pomogne, nije mogao doći do zraka. Sve manje i manje je disao. Pričala sam s čovjekom koji je bio s njim do zadnje sekunde, koji ga je gledao kako je počeo plaviti i umirao mu na rukama. I on kaže da se to nije smjelo desiti. Nije smio preminuti da se postupalo kako se trebalo postupati. Sustav je totalno zakazao.”

Spas je bio moguć

Iako je na sprovodu tražila da se otvori lijes, kako bi po posljednji put vidjela svog sina, radnici su joj rekli da ga ne smiju otvarati. Dodala je i da će rezultate obdukcije dobiti tek za dva, tri mjeseca.

“Bilo je jako puno ljudi na sprovodu, puno njegovih prijatelja iz srednje škole. Ja sam na toliko tableta da ne mogu više ni plakati. Ne želim da se o tome govori dva, tri dana i da se zaboravi. Mislim da se to treba riješiti. Tražiti krivca u tome. Nema mi smisla. Umirao im je pred nosom, a nisu imali ništa. Kako je moguće da su došli nepripremljeni? Zašto im je toliko dugo trebalo? Moj Matteo je imao astmu i problema s alergijom, ali je uvijek nosio pumpicu sa sobom. Nikad mu nije bilo ovako loše. Razgovarala sam s jednom doktoricom koja mi je rekla da su mu mogli pomoći da su mu dali injekciju na vrijeme. Spasio bi se. Pa imao je samo 21 godinu. Još nije ni počeo živjeti!”, očajna je majka.

Rekla je kako je u utorak poslala poruku ministru Kujundžiću i pitala ga što bi on napravio da se radilo o njegovu djetetu. “Došla sam do privatnog broja Milana Kujundžića i poslala sam mu poruku. Pitala sam ga bi li mu bilo drago da su tako ležala njegova djeca na cesti satima poput psa. Da su tako ležali Ana i Hrvoje? Zar životi njegove djece vrijede više od života moga Mattea?”, pita te dodaje da joj nije ništa odgovorio, kao i da zna da neće.

“On će mirno spavati. Sve će se zataškati, ogradili su se od svega. Smatram da se to mora riješiti, da se mora pokrenuti. Sutra to može biti nečije drugo dijete na cesti. Da je moje dijete ležalo kao pas satima na cesti, nije li to sramota?”

Što minisar uopće radi

Matteo je njen sin iz prvog braka, a ima i 14-godišnju kćer. Priča kako joj je sin volio dolaziti u Pridragu blizu Zadra, gdje ona živi posljednjih pet godina.

“Bio je uvijek veseo. Volio je puno trenirati capoeiru, imao je dva psa. Završio je školu za kuhara, ali je zadnjih pola godine radio u Iskonu. Prije nekoliko dana me zvao i hvalio se da je položio vozački i kupio auto. Danas ga je trebao preuzeti. Kad je otišao ove godine na godišnji, rekla sam mu da dođe k meni. A on je rekao da nije siguran da će imati dovoljno novca jer je kupio auto. Rekla sam mu da mu ništa ne treba. Neka samo dođe. Sve poruke koje mi je slao, sve ću čuvati. Više neću moći kome slati poruke, neću se moći čuti s njime, neću ga moći zagrliti”, priča shrvana majka, koja zahtijeva ostavku ministra Kujundžića i svih odgovornih za smrt njezina sina.

POKOPAN JE MATTEO RUŽIĆ: Mladića koji je tragično preminuo na ulici u Zaprešiću ispratili su bijelim ružama

“Nitko mi ga više ne može vratiti. Ne znam kako ću s time živjeti. Treba nešto napraviti da se ovo više nikad ne dogodi. Želim da ministar Kujundžić da ostavku. Toliko je toga obećao. I za onu jadnu dječicu koja su bolesna i za cjepiva. Ne znam što on radi na dužnosti. On će ovo zataškati i mirno spavati, a nitko nije zaslužio to što se Matteu dogodilo. Meni svaki život vrijedi isto. A njemu?”