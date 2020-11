POTRESNA PRIČA HRVATSKOG RADNIKA IZ NJEMAČKE: ‘Ovdje si im dobar sve dok radiš i plaćaš račune, a kad zatražiš svoja prava…’

Tihomir Turudić je 2016. doživio nesreću na radu zbog koje je proglašen radno nesposobnim, a prošle godine i prometnu nesreću koja mu je pogoršala zdravlje, no ne uspijeva naplatiti odštetu od svoje tvrtke, a odvjetnici ga izbjegavaju

U potrazi za boljim životom u inozemstvu rijetki razmišljaju o nepredvidivim i nesretnim situacijama. U takvoj se situaciji našao i 48-godišnji Tihomir Turudić, koji se požalio redakciji Fenix magazina. Ovaj pomorac i strojar je u grad Datteln u blizini Dortmunda na sezonski rad dolazio od 2009. Sedam godina kasnije tvrtka za proizvodnju betonskih ploča primila ga je u stalni radni odnos, pa se odlučio preseliti. I tu počinju svi Turudićevi problemi.

U nesreći na radu 2017., pri padu s ljestava, oštetio je kralježnicu, pojavila mu se bol u desnoj preponi, i bol u vratu s desne strane. Zbog raznih upala četiri je puta operirao trbuh, ali i lijevu natkoljenicu. Uz to, njemački su mu liječnici dijagnosticirali gubitak osjeta, a sve je to utjecalo i na njegovo psihičko zdravlje. Proglašen je radno nesposobnim no, tvrtka mu odbija isplatiti odštetu tvrdeći da je sve tegobe imao i puno prije nesreće.

“Sad živim u Münchenu i već tri godine pokušavam dokazati da sam bolestan, da su me takvog učinili u tvrtki u kojoj sam imao nesreću na poslu i koja me pokušala izigrati kad sam se ozlijedio, te u bolnici u Dortmundu u kojoj su me operirali jer su kod nekih operacija pogriješili i za to nitko ne snosi odgovornost. Nemam nikakva primanja, dva mjeseca nisam platio najam stana i ne znam kako ću dalje”, govori Turudić.

Odvjetnici ga izbjegavaju

U glavni grad Bavarske dovela ga je poznanica Sabina Pejić Mayer, koja je smatrala da će ondje dobiti bolju zdravstvenu skrb. No, kako nesreća nikad ne dolazi sama, Turudić je 2019. doživio težu prometnu nesreću. Zbog toga niti jedan odvjetnik ne želi preuzeti njegov zahtjev za odštetom, a ako se i pojavi netko tko bi se time bavio, kaže Turudić, traži 20.000 eura za svoje usluge.

“Žena koja je vozila auto kojim se zabila u moj automobil je navodno bila pod utjecajem alkohola. Nakon te nesreće, niti jedan odvjetnik ne želi uzeti moj slučaj vezan uz odštetu. Sve preglede sam napravio i u BiH i tamo mi je ustanovljeno puno više dijagnoza nego su otkrili njemački liječnici. I to mi otežava traženje odštete”, govori on.

Sad se osjeća kao stranac

Dodaje kako se sada osjeća puno više strancem nego kada je po prvi puta došao u Njemačku. “Za njemačku državu si dobar dok radiš i plaćaš račune, a kad zatražiš svoja prava, onda si u problemima. Pogotovo ako si stranac”, zaključio je Turudić.