POTRESNA ISPOVIJEST TALIJANA S KOBNOG JEDRENJAKA: ‘Odmah sam znao da nije uzrok trovanje školjkama’

‘Nešto iza dva sata nakon ponoći probudila me jaka mučnina, došao sam do kupaonice i povratio’

Franco i Patrizia, jedan od tri bračna para na jedrenjaku Atlantia, u utorak čudili su se kako to da nitko od njihovih prijatelja još nije ustao. Osobito djeca koja bi inače već u to vrijeme skakali u more. Posada im je amo rekla da nitko još nije izašao iz kabina.

Prvo su kucali na vrata kabine 57-godišnjeg Eugenia Vincija i njegove partnerice Manuele no nije nije bilo odgovora, potom su krenuli kucati na vrata kabine s djecom te na vrata drugog para, Brune Mancusa i njegove supruge, no nitko nije odgovorio. Počeli su na silu ulaziti u kabine i vidjeli kako svi čvrsto spavaju, svi osim Eugenija kojeg su našli u kupaonici. Ispostavilo se kako su se svi otrovali ugljičnim monoksidom, a Eugenije je nažalost podlegao trovanju.

OVO JE JEDRENJAK NA KOJEMU JE UMRO TALIJANSKI MENADŽER: Tjedni najam košta 11.900 eura; Obdukcija: Uzrok smrti je udisanje plina

Prijatelji iz djetinjstva često ljetovali zajedno

„Dječicu nikako nisu mogli probuditi,“ govori za Večernji Bruno Mancuso, jedan iz društva talijanskih turista, kojemu su Franco i Patricija opisali što se zbivalo prije nego što su ga probudili.

Svi su odrasli u sicilijanskom mjestu Sant’Agata di Militello nadomak Messine. tari prijatelji često su znali ljetovati zajedno, pa i na brodu. „Bili smo u Turskoj, Grčkoj“ govori Bruno, dodajući kako do sada nisu bili u Hrvatskoj“

“Bila je to moja “genijalna” ideja“, kaže s gorčinom. Do Splita su došli preko Marseillea i tamo se odmah ukrcali na brod. „Unajmili smo ga preko agencije Navalia iz Bolonje, a ukupna cijena je bila 16 tisuća eura za nas osmero“, dodaje.

‘Bio sam siguran da školjke nisu uzrok’

Opisao je kobni dan. “Stigli smo to jutro na Hvar i dan proveli na obližnjim otocima, kupajući se i uživajući u prekrasnoj prirodi. Navečer smo krenuli u grad na večeru, a restoran smo odabrali prema recenzijama na Trip Advisoru.

Od devet do ponoći smo sjedili, zabavljali se, jeli, razgovarali. Bila su i djeca s nama, ali jedno nije bilo gladno, dok je drugo pojelo malo mesa. Zato i kad se počelo govoriti o trovanju školjkama, bio sam siguran da to nije uzrok“, govori.

Kad su se vratili, kaže Franco i Patrizia, su ostali na palubi a on i svi ostali su otišli na spavanje.

‘Probudila me jaka mučnina, a onda smo zaspalo kao da smo omamljeni’

“Nešto iza dva sata nakon ponoći probudila me jaka mučnina, došao sam do kupaonice i povratio. Nekako istovremeno, probudila se i moja supruga, i njoj je bilo loše. Vratili smo se u krevet i zaspali dubokim snom, kao da smo omamljeni ili hipnotizirani. Ništa nismo ni čuli do trena kad su nas Franco i Patrizia budili. Jedva smo se probudili, još sam se osjećao omamljen kad su mi rekli da je Eugenio mrtav. Liječnik sam, pogledao sam ga.

Prema mom mišljenju, bilo mu je mučno, krenuo je u kupaonu, izgubio svijest, pao i udario glavom u kadu negdje oko tri sata. Mučno je o tome i govoriti – on je umro dok je partnerica spavala nekoliko metara od njega, i sama omamljena”, govori.

‘Veliko hvala svima’

Patrizia i Franco te posada – svi čije su kabine bile na lijevoj strani broda – nisu imali simptoma zato je Bruno i pretpostavio da je u pitanju trovanje plinom. Nakon tragedije u kojoj je život izgubio dugogodišnji prijatelj, a zamalo i mnogi drugi, ipak je smogao snage.

“Reakcije svih, ali apsolutno svih, od policije, liječnika, medicinskog osoblja, ljudi, vlasti, više su nego požrtvovne. Veliko hvala svima. Nama se dogodila tragedija, ali Hrvatska je predivna zemlja s predivnim ljudima“ kaže Mancuso.