POTRESNA ISPOVIJEST SLAVONCA (21) KOJI JE OD 14. PUŠIO OSVJEŽIVAČE ZRAKA: ‘Molio sam Boga da me to pusti ili da umrem’

Pošast osvježivača zraka koje klinci kupuju u smart shopovima, zamotane u šarene ambalaže i potpuno legalno u smart shopovima kojih ima u svakom većem mjestu, već godinama zadaje muke službama koje se bore protiv distribucije narkotika. Osvježivače zraka uglavnom puše tinejdžeri kojima je to jeftinija, a što je njima važnije, dostupnija varijanta droge.

Jedan od njih je i 21-godišnji Domagoj (podaci poznati redakciji)iz Osijeka koje je bio ovisan o sintetskoj drogi koja kada se popuši može izazvati agresiju, psihozu, halucinacije i potencijalno – smrt.

Završio u zatvoru pa na psihijatriji

“Imao sam nekoliko puta iskustvo da sam zaspao negdje na ulici i da me policija pokupila. Završio bi u pritvoru te potom na psihijatriji. U nekim trenucima tada sam molio Boga da me ili pusti cijeli doživljaj ili da umrem”, ispričao je 21-godišnjak u RTL-ovoj emisiji Potraga.

On se od svojeg četrnaeste godine drogirao pušeči osvježivače zraka koje je kupovao u smart shopovima i na kioscima.

Domagoj je posvjedočio o psihotičnim stanjima dječaka s kojim je dijelio ovisnost o ovoj sintetskoj drogi.

“Bio je jedan dečko s kojim sam pušio. I sjećam se, svaki put kad sam s njim zapalio, u par navrata sam morao hitnu zvat koja je dolazila po njega. On je završavao tamo na psihijatriji po par dana i to djeluje na tebe tako da ti gubiš ravnotežu i svijest i izgubiš emocije za bilo čim. Umrtvi čovjeka”, ispričao je Domagoj.

Ovisnost slična onoj o heroinu

Mnogi ne znaju kako pušenje sinteziziranih kanabinoida izaziva ovisnost sličnu onoj o heroinu.

“Nakon nekog vremena nisam mogao ni spavati bez toga. Budio sam se preko noći pa se sve povezalo za obitelj, uz mamu. Probleme sam i njoj stvarao usred noći. Tražio sam ju novac, derao sam se, razbijao po stanu od tih napadaja koji su me hvatali bez sredstva kojim sam se drogirao. Doveo sam se u to stanje da ću sve napraviti da dođem do toga što želim, do toga što me spašava, da ne osjećam tu ovisnost o tijelu”, ispričao je Domagoj koji je na drogu dnevno trošio oko 300 kuna te je s time brzo došlo i bavljenje kriminalom.

“Uz sve to sam konzumirao i alkohol na što je sigurno otišlo sto kuna. Sve to je povezano sa krađama. Morao sam nekako doći do novaca pošto nisam bio zaposlen. Morao sam se snaći, stoga sam krao po trgovinama i od ljudi. Varao sam i lagao obitelj te od majke uzimao pretjerano novaca samo kako bi mogao nabaviti i da bi mogao biti miran jer bez toga nisam bio ja”, priznao je.

To je prava sintetska, dizajnerska droga

“Možda bi stvarno trebali prestati govoriti o osvježivačima zraka jer to nisu osvježivači zraka, već prave sintetske, odnosno dizajnerske droge”, kaže dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije.

Ona kaže kako je u posljednjih deset godina identificirano 110 novih droga, a među njima su najzastupljeniji i sintetski kanabinoidi, odnosno spojevi koji oponašaju učinak THC-a”, govori dr. sc. Ljubica Tomašek, vještakinja za toksikologiju Centra (za forenzična ispitivanja).

Na osječkoj psihijatriji najmlađe dijete koje se liječilo od ove pošasti koja se prodaje pod imenima Blow, Galaxy, Spice, Euphoria, Bunga bunga, imalo je tek 12 godina.

Puno opasnije od konvencionalnih droga

“Takve su supstance puno opasnije od konvencionalnih droga. Sintetika je uvijek opasna jer je sumnjivog porijekla, sumnjivog sastava i samim tim može biti fatalnija i pogubnija za potrošača”, rekao je stručnjak za droge Dubravko Klarić.

“Sinteza takvih spojeva vrlo je nekontrolirana. Ne obavlja se u laboratorijima po strogo kontroliranim uvjetima u kojima se zna se što je konačni produkt, koji su nusprodukti i kako će se ukloniti. Polazne kemikalije od kojih se sintetizira također su prljave. Tu se zapravo samo skupljaju negativni učinci po konzumenta”, kaže dr.sc. Tomašek. Tvrdi kako se ne zna koliko je u tome psihoaktivnih tvari.

Psihotična stanja, halucinacije, agresivno ponašanje

Liječnica Dodik Čurković kaže kako su kliničke slike djece koje nakon konzumacije liječe na hitnoj izgledaju puno gore od onih koje su posljedica konzumiranja marihuane ili nekih drugih opijata.

“Agresivno ponašanje koje je vrlo teško kontrolirati i obuzdati. Psihotična stanja, halucinacije koje su vrlo snažne, ekstremne, do razine da tjeraju dijete da sebi nešto napravi. Ubrzani rad srca, stezanje u prsima, klinička slika koja daje naslutiti da je dijete u predinfarktnom stanju. Dijete ne zna gdje je jer je totalno dezorijentirano. Vrlo često ih se locira na ulici u besvjesnom stanju, do razine kome, odnosno da dijete umre, a i takvih je slučajeva bilo”, ispričala je.

“Nama je teško kao liječnicima obuzdati takvo agresivno ponašanje. Mi znamo klasično koji su lijekovi za smirivanje takvog djeteta, no ako vi imate supstancu za koju ne znate od čega se ona sastoji jer su to nekakve kemije kao što je otrov za štakore i još sto drugih stvari, tada neznamo da li ćemo napraviti više štete nego koristi kod takvog djeteta”, kaže dr.sc. Ćurković.

Legalno se prodaje

A djeca pogrešno misle da nešto nije štetno po njih, ako se prodaje legalno.

“Ima u Osijeku trgovina kao što je tobacco shop u kojem se to može kupiti. Jeftino je i lako dostupno. Zna se radno vrijeme trgovine i može se kupit, samo treba biti punoljetan. Ja sam, dok nisam bio punoljetan, uvijek našao nekoga da mi uzme”, kaže Domagoj.

Situacija se ipak nešto popravila, pokazao je mali eksperiment kojeg je provela ekipa RTL-a koja je pokušala na više mjesta kupiti tzv. osvježivač zraka. U nekim prodavaonicama rekli su im kako je ta supstanca opasna i da ju ne prodaju, što znači da je moguće da je pojačana kontrola dala rezultate.

‘Sretan sam što sam se iščupao’

Domagoj je zasad čist godinu dana, a izgleda kako neće imati trajne posljedice.

“Sretan sam što nisam završio kao neki koji su otišli od toga na krivu stranu i totalno su propali, i fizički i psihički, završivši na ulici. Ja sam se iščupao iz toga i na mene nije ostavilo pretjerane posljedice”, zaključio je Domagoj.

Nove droge stižu konstantno

U Europi se samo prošle godine pojavilo gotovo 600 novih dizajnerskih droga. Iste mogu biti opasne čak i u mikro dozama jer su i do tisuću puta jače od originalnih droga čiji učinak pokušavaju oponašati, navodi RTL.