POTRESNA ISPOVIJEST MLADOG SLAVONCA: ‘Kad mladi, pošteni ljudi to vide izgube vjeru u život i državu pa se ili propiju ili odu u Njemačku, Irsku…’

“Samo u mojoj ulici imate sedam slučajeva ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a istovremeno rade na crno. Imaju najnovije traktore, kombajne, dva nova auta… Bogati ljudi za naš kraj. Sve im glasi na kćeri i sinove, a oni dobivaju svaki po 800, 900 kuna mjesečno, osiguran ogrjev od države, plaćena struja, voda – sve osnovno, i tako varaju državu. Takvih vam samo u našem gradu ima na tisuće”, kazao je jedan mladi Slavonac koji je bolji život potražio u Zagrebu

Mnogo se već pisalo o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Slavoniji i Baranji kao najdrastičnijem primjeru opustošenosti poslijeratne i posttranzicijske Hrvatske. Nezaposlenost, iseljavanje, posrnula poljoprivreda i propala industrija… ukratko, mrtvi kapitali, današnja su slika istoka Hrvatske, nekad bogate žitnice iz koje se ne tako davno nije iseljavalo već u nju doseljavalo. No, sve su to tek apstraktne natuknice dok se iz prve ruke ne čuje priča tamošnjih ljudi.

Jednu takvu, nakon slučajnog razgovora s mladim Slavoncem, vozačem Ubera u Zagrebu, na svome je Facebooku objavio Robert Slavečki, suosnivač i član Uprave međunarodne certifikacijske kuće ICERTIAS sa sjedištem u Zürichu. Prenosimo njegovu objavu s potresnom ispovijesti tog mladog Slavonca.

“Ma ‘ko bi tamo više živio. Tamo svi varaju i kradu?”

“Vozio me danas vozač Ubera. Mlađi dečko, rekao bi ranih dvadesetih, iz jednog manjeg slavonskog grada. Sve sam to saznao odmah na početku, obzirom da su na autu tablice jednog dalmatinskog grada, a on priča s izrazitim slavonskim naglaskom – pa me zanimala pozadina te priče… Na radiju vijesti – politika, nešto vezano uz Slavoniju i iseljavanje. Komentira on sebi u bradu ispod glasa: “Ma ‘ko bi tamo više živio. Tamo svi varaju i kradu?”

“Tko vara, tko krade? Političari?” pitam ja znatiželjno.

“Ma ne, ljudi, susjedi…” odgovara on i pojašnjava: “Ja sam vam iz XYFDHN. Samo u mojoj ulici imate sedam slučajeva ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a istovremeno rade na crno. Imaju najnovije traktore, kombajne, dva nova auta… bogati ljudi za naš kraj. Sve im glasi na kćeri i sinove, a oni dobivaju svaki po 800, 900 kuna mjesečno, osiguran ogrjev od države, plaćena struja, voda – sve osnovno… I tako varaju državu. Takvih vam samo u našem gradu ima na tisuće…”

“Ako si mlad i pošten to ne možeš gledati”

“… I onda u toj istoj našoj sredini imate stare ljude, bolesne koji jedva preživljavaju – i ne dobivaju nikakvu pomoć. Ako si mlad i pošten to ne možeš gledat. Mladi, pošteni ljudi kad to vide, i kad se ne mogu zaposliti, izgube vjeru u život i u državu i onda ili padnu u tešku depresiju i propiju se ili odu – u Njemačku, Irsku, Zagreb. Evo ja sada već godinu dana vozim Uber u Zagrebu i ovdje mi je odlično. Danas poslije podne idem još i jednoj baki u centru nasjeć drva i tako isto zaradim. U Slavoniji vezu za socijalnu pomoć nemam niti bih je primio, a tamo posla nema, ako i ima sve što sam radio bilo je na crno, i često na kraju to što radiš ne možeš nikada naplatiti jer te prevare…”

Ovo gore nije niti jedna desetina priče što mi je sve ispričao u jednom dahu, pun emocija. Čovjek je pričao dvadeset punih minuta koliko je vožnja trajala. Toliko se uzbudio da je u jednom trenu skoro i sudar izazvao. Zašto mladi radišni ljudi napuštaju Slavoniju”, napisao je Slavečki u objavi na Facebooku.

“To je realnost… novca jednostavno nema”

Zanimljivi su i neki komentari ispod ove objave.

“Prošli tjedan u Dublinu, tri konobara u jednom restoranu iz Hr. Dvoje recepcionera istovremeno na recepciji Slavonci. Jedan od njih tvrdi kako je u Dublinu 20000 Hrvata”, napisala je jedna korisnica.

“Nije ni to baš sve tako kako je ispričano… Ima tu muljaže i s jednokratnim novčanim pomoćima, pogotovo sad je bilo pred školu. Dobiješ toliko i toliko… tvoje ime, zahtjev, potpis ali pola daš tome tko ti je to omogućio. Pričaju ljudi osuđeni na ostanak… Defakto problem postoji… no, ima svega i svačega k’o i svugdje… Ja bih rekao to je sad trend pljuvanja po domovini i avanturizma po EU jer se može”, komentirao je jedan ispod teksta.

Na to mu je drugi odgovorio: “Ja sam još prije 4 godine povezao autom dva Slavonca koji su stopirali pored IKEA-e i sve to čuo od njih. Prije 4 godine! Mladi dečki vraćali se iz Dublina nakon 3-4 mjeseca, sve autostopom samo da što manje potroše. To je zbilja i realnost. Nikakav avanturizam, nego potreba. Novca jednostavno nema.”

