POTRESNA ISPOVIJEST MLADE ŽENE IZ RIJEKE: ‘Otkazali su mi ultrazvuk i otpustili me iz bolnice zbog korone. Izgubila sam bebu’

Mlada obitelj zbog rođenja mrtvog djeteta teško optužuje KBC Rijeka te najavljuje i sudsku tužbu, a o svemu je obaviješteno i Ministarstvo zdravstva

Marko Krmpotić i Ivana Sabljak iz Rijeke trebali su po prvi puta postati roditelji. Iako je Ivanina trudnoća bila visokorozična, nije bilo problema sve do 35. tjedna, odnosno 13. ožujka kada je ginekologinja primijetila zastoj u rastu fetusa te ju uputila u bolnicu.

“Dežurni liječnik odlučuje da me zadrži u bolnici pod kontinuiranim nadzorom jer se radi o visokorizičnoj trudnoći. Idući dan napravljen je novi CTG, ali ne i ultrazvuk. Otpuštena sam, s time da mi je liječnica otkazala termin za ultrazvuk 20. ožujka i zakazala ga 10 dana kasnije uz obrazloženje da ‘nije baš pametno da se šetam po bolnicama tijekom korone’. Otišla sam kući uplašena i zbunjena, ali vjerovala sam da liječnici savjesno obavljaju svoj posao i znaju što rade”, ispričala je za 24sata Ivana Sabljak.

Otada se dvaput vraćala u bolnicu, što zbog pretraga, što zbog lošeg stanja. Treći put ju je zbog obilnog krvarenja dovezla hitna pomoć, a tada je rodila mrtvo novorođenče.

“Sve ono čemu ste se radovali i što je za vas trebalo biti sretno nije tako završilo. Ja sam toliko puta dolazila s lošim općim stanjem i nisam osjećala dijete. Pokreta nije bilo dok sam bila prikopčana na CTG. To je nekome trebao biti alarm da reagira, a ne da me pošalje doma. Sutradan ujutro nije došao nitko objasniti cjelokupnu situaciju. Nitko od onih koji su bili prisutni, koji su to prošli, nije se meni obratio niti mi bilo što objasnio”, rekla je Ivana.

Dermatologinja donijela nalaz o slučaju

Nekoliko sati nakon porođaja iz rodilišta je, kaže, otpuštena uz objašnjenje da je došlo do abrupcije posteljice, a u otpusnom pismu stoji da je bolnicu napustila na vlastiti zahtjev, za što tvrdi da nije istina. Zbog cijele situacije, par je angažirao odvjetnicu.

“Zvali smo bolnicu i tražili da dođemo na razgovor s liječnicima koji su vodili trudnoću i porođaj kako bismo dobili odgovore na niz pitanja koja nas muče. Rečeno nam je da samo Ivana može doći po dokumentaciju jer ne žele stvarati gužvu zbog situacije s koronom iako je baš taj dan karantena ukinuta. Potom sam se obratila nadležnome ministarstvu. Nakon toga zvala nas je bolnička pravnica i dogovorili smo razgovor s ravnateljem. Saslušao nas je i doimao se kao da je i sam iznenađen i neupućen u slučaj. Obavijestio nas je da će formirati Povjerenstvo za unutarnju kontrolu koje će zaključiti konačni nalaz. Tjedan dana kasnije pozvani smo na sastanak i, unatoč ponovnoj molbi da na njemu budu i odgovorni liječnici, dočekali su nas tek ravnatelj i predsjednica Povjerenstva, inače dermatolog, koja je priznala da ovo nije njezina domena. Šturi zaključak nalaza je da su liječnici obavili sve po pravilima struke”, pojasnila je odvjetnica Ingrid Barić.

Ministarstvo istražuje, bolnica se ograđuje

Iz KBC-a Rijeka su roditeljima poručili da je “abrupcija placenta vrlo poznata i rijetka, nepredvidiva komplikacija koja se u stručnoj literaturi navodi kao prvi i najčešći uzrok kasne fatalne smrtnosti”. U odgovoru medijima stoji kako je “temeljem medicinske dokumentacije, pisanih očitovanja liječnika koji su sudjelovali u liječenju te mišljenja Stručnog kolegija, Povjerenstvo zaključilo kako u liječenju pacijentice nije učinjena stručna pogreška te da je postupano sukladno pravilima medicinske struke”.

O cijelom slučaju obaviješteno je i Ministarstvo zdravstva, koje je već zatražilo cjelokupnu dokumentaciju. U međuvremenu, ožalošćena je obitelj krenula tražiti istinu na sudu. Podigli su kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe, a najavljuju i građansku parnicu.