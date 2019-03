ISPOVIJEST HRVATA ZARAŽENOG HIV-om: ‘Kad su mi rekli nisam zna gdje se nalazim i što se događa’

Iako se danas zaraza lako drži pod kontrolom, pa se zaraženi ne prenose zarazu čak ni svjojim partnerima, i dalje ih prati diskriminacija i stigma

Prema podacima Registra za HIV/AIDS (HZJZ, 2018.), od prvih zabilježenih slučajeva zaraze HIV-om u Hrvatskoj je od 1985. godine do kraja 2017. ukupno registrirano 1540 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija. Njih 500 oboljelo je od AIDS-a, a umrlo ih je, nažalost, 265. Jedan od brojnih u toj crnoj statistici je i jedan Dalmatinac, koji zbog stigme koja usprkos svemu i dalje prati HIV pozitivne, želi ostati anoniman.

‘Bio sam u šoku, jedva sam čuo liječnika’

“Tada nisam znao gdje se nalazim ni što mi se događa. Prilično sam bio zbunjen, bilo mi je jasno da imam problem i da ga trebam riješiti”, opisao je trenutak kada je čuo je da je zaražen HIV-om. Liječnik mu je govorio i kako možda nije jer njihove metode nisu najpouzdanije te kako bi morao otići u Zagreb ponoviti nalaz. No to mu je sve u magli.

“Govorio mi je da ne pomišljam na to da naudim sebi, da više ne smijem ići kod stomatologa i slične stvari. Nisam ga slušao jer sam tada bio u šoku, a glavom su mi prolazile misli da nisam ja taj koji je nekoga zarazio. To mi je prvo prošlo kroz glavu i to mi je bilo najteže iako sam znao da nisam imao nikakve spolne odnose osim sa svojim partnerom u zadnju godinu dana” priča za Slobodnu Dalmaciju.

‘Čovjek nije rođen da bude sam’

Obavijestio je svoju liječnicu koja mu je također ponovila mjere opreza, a o tome da je zaražen HIV-om rekao je i svojim najbližima.

“Bio sam spreman na sve, čak i na to da ostavim partnera i da se povučem, to sam jednim dijelom i učinio, ali nije išlo, jer čovjek nije rođen da bude sam i zapravo mi je bilo još teže. Bojao sam se toga što sam stigmatiziran i da će me ljudi i prijatelji odbaciti, no bio sam spreman najbližima reći istinu, što sam i napravio” nastavlja Dalmatinac.

Obzirom na to da se zaraza HIV-om danas uz pravilnu terapiju toliko može držati pod kontrolom da zaraženi ne samo da do kraja života ne mora oboljeti od AIDS-a nego u mnogim slučajevima nije zarazan čak niti za svog spolnog partnera, mnogima oboljelima najteže pada izolacija, diskriminacija i stigma koja prati zaražene.

‘Doveli su me pred gotov čin’

“Svi većinom vjeruju u netočne i nepotvrđene stvari koje se ne mogu dokazati. To sam shvatio još kada sam saznao da imam virus Ja sam bio iskren po pitanju moje zaraze i svakom liječniku sam rekao, međutim, oni nisu zaštitili mene ni moje podatke. Osobito moja liječnica kod koje sada odlazim”, priča Dalmatinac koji ističe kako su mu liječnici stvorili priličnih problema ne čuvajući njegovu dijagnozu.

Kaže kako su ga diskriminirali i na poslu nakon što im je netko rekao da ima zdravstvenih problema. “Bio sam doveden pred gotov čin, gdje su me u firmi tražili da se idem testirati u kliniku u koju oni žele i da moram potvrditi svoj zdravstveni status, što sam naravno odbio jer po zakonu nisu to smjeli tražiti”, priča. Ipak u svemu se trudi vidjeti pozitivnu stranu.

‘Ni partner se nije zarazio, pa zašto se onda ljudi boje’

“Shvatio sam da je virus najbolja stvar koja mi se dogodila. Više cijenim stvari oko sebe, postavljam si pitanja i svakodnevno se preispitujem. Razgovaram s partnerom puno više nego prije, postali smo bolje osobe. Odnos nam se temelji na iskrenosti i opraštanju. Život je kratak, većinu vremena provodimo spavajući, i ne okrenemo se i već dođu godine.

Ako niste voljeli i nisu vas voljeli, niste ništa napravili. Iako trenutno nisam zaposlen, radim honorarne poslove i vjerujem u život i u budućnost. Na redovitoj sam terapiji, s partnerom imam normalne spolne odnose bez zaštite jer smo se tako dogovorili. On se već 6 godina testira i nije se zarazio pa mi nije jasno čemu tolika diskriminacija kod nekih ljudi”, iskreno će Dalmatinac

Muškarac iz kontinentalne Hrvatske kaže kako je njegova okolina ipak znatno lakše prihvatila njegovu dijagnozu.

‘Kolege znaju, i nije im to nikakav problem’

“Kroz glavu vam tada prolaze mnoge gluposti. Pitate se koliko vam je još ostalo života, kako ću se osjećati, kako će izgledati moje tijelo i je li to nešto slično kao u filmovima? No, kada se svako jutro probudite i vidite da je sve u redu, pomalo prihvatite svoj status i počnete s time živjeti. Rekao sam roditeljima i nekim prijateljima. Neki su otišli i više se nikad nisu vratili. I to je O.K., jer na taj način riješili ste pitanje prijateljstva. Osobe koje vas vole i koji su pravi prijatelji uvijek će biti uz vas.

Danas mi je lakše. Okružen sam s puno prijatelja koji znaju, nekako mi se život posložio i zbog toga sam sretan. Zaposlen sam, a kolege na poslu znaju za moju dijagnozu i s time nemaju nikakvih problema. Volio bih da ljudi konačno shvate da HIV nije prijetnja. Ako ste na terapiji i virus vam je na 0, onda niste zarazni za okolinu. Znam da strah i neznanje stvaraju diskriminaciju, ali u 21. stoljeću njoj više nema mjesta u našem društvu”, kaže muškarac iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Testirajte se!

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i ove godine organiziraju kampanju koja nosi naziv ‘Meni se to ne može dogoditi’, povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a 1. prosinca s ciljem podizanja svijesti javnosti. Anonimno se možete testirati u svim većim gradovima u zavodima za javno zdravstvo te u zagrebačkom CheckPoint centru udruge, Domagojeva 10, a tu je i info SOS telefon 0800 448 767 na kojem možete pitati što god vas zanima.