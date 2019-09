POTRESNA ISPOVIJEST BLAGAJNICE S JADRANA: ‘Bio je to potpuni kaos, morali smo krasti i nadati se da turisti neće primjetiti prevaru’

Blagajnica je ispričala kakva je sve loša iskustva doživjela

Nakon odrađene ljetne sezone u poslovnici jednog trgovačkog lanca na Pagu, jedna sezonska radnica javila se Glasu Slavonije u s nizom loših iskustava koja je ondje doživjela. Ova priča nije klasična jer sadrži i elemente kaznenog djela, a isti list piše i kako se radi o velikoj tvrtki s poslovnicama diljem Hrvatske.

Atmosfera u trgovini je bila jako loša, a pritisak je bio velik. “Svi oni koji i dođu, ubrzo daju otkaz, zbog čega nastaje potpuni kaos i sav teret posla prebaci se na nas malobrojne koji smo ostali,” priča sugovornica Glasa Slavonije, a kaže da su od nje tražili i da krade.

“Do sredine sezone u trgovini uopće nije bilo zaštitara, a kako se usred ljeta dolaskom stranaca u trgovini dosta krade, morao je postojati način da se sav taj manjak namiri. Nama blagajnicama je rečeno da strancima otkucavamo cigarete i alkohol, na način da imamo unaprijed spremne šifre ili etikete tih proizvoda, u nadi da će proći i da kupac neće uočiti prijevaru. Ako se netko požali da mu je previše naplaćeno, onda se moramo ispričati i vratiti novac, a ako se nitko ne žali, onda je to plus za tvrtku. Inventurom je čak utvrđen enorman višak cigareta, oko 40 šteka, zbog čega je jedan od radnika dobio povišicu za uspješno obavljen posao. Regionalni voditelj ostao je u šoku kada je vidio cifru, ali očito mu je to normalno, jer nije imao primjedbi,” iznijela je optužbe ova radnica i upozorila na kršenje prava radnika.

Mesar dobio otkaz jer je prestar

“Jedan je mesar dobio otkaz jer je prestar, drugi jer se tobože netko žalio na njega, a trećeg je regionalni voditelj izvrijeđao, i istog trena dao papire za otkaz. Tri mesara otišla su na neugodan način, a jednoj djevojci su dali otkaz nakon što je otišla na porodiljni. Također, teška situacija dogodila se kod preše za karton koja je konstantno puna, pa skladištari moraju uskakati u nju i gnječiti karton da ga utiskaju unutra. Zbog toga se jedan od njih ozlijedio toliko da danima nije mogao doći na posao, na hitnoj nije smio reći kako i gdje su nastale ozlijede, a s plaće mu je skinuto više od 1000 kuna zbog višednevnog izbivanja”, kazala je radnica.

Ovaj je događaja za Glas Slavonije komentirala predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić koja kaže kako su opisane situacije šokantne. “Od radnika nitko u tvrtki ne smije tražiti da radi bilo što nezakonito, da vara kupce i slično. Radnik treba jasno dati do znanja da će raditi odgovorno i u skladu s pravilima struke te sve nepravilnosti prijaviti voditelju objekta i upravi društva, a radnik koji je član sindikata treba se javiti ondje radi pružanja pravne pomoći. U konkretnom slučaju moglo se i pozvati policiju, jer nitko nema pravo naplatiti kupcu ono što nije kupio.

Nedopustivo je također i zataškavanje ozljeda na radu, jer čim se radnik obrati liječniku za pomoć, ovaj će ga upitati kako je došlo do nezgode te mu otvoriti stopostotno bolovanje. Što se tiče plaće, mnogi poslodavci pri zapošljavanju radnicima iskazuju iznos plaće, ali ne govore da dio te plaće nazivaju “stimulacijom” koju radniku ne isplate u slučaju da ne odradi sve radne dane u mjesecu. Stoga treba pomno proučiti ugovor o radu. Da sam na mjestu spomenute radnice, obratila bih se upravi društva, s imenima onih koji su odgovorni, jer sigurno ni jednoj velikoj tvrtki nije u interesu poslovati na ovakav način”, kaže Štulić.

U Državnom inspektoratu upozoravaju na zakone, posebno u slučaju prevare kupaca te ističu kako je obveza trgovca potrošaću omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, piše Glas Slavonije. “Također, u slučaju ‘enormnog viška cigareta‘, radi se o povredi poreznih propisa, čiji nadzor je u nadležnosti Porezne uprave Ministarstva financija, jer je trgovac svu nabavu i prodaju robe dužan evidentirati sukladno zakonima”, poručuju.