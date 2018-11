POTRESENI KAJKIĆ: ‘Psovali su mi ustašku mater, govorili da sam đubre i prijetili da će me zatvoriti s pederima’

Nikola Kajkić i Zorica Gregurić održali su konferenciju za medije povodom zaustavljanja i uhićenja na graničnom prijelazu Bajakovo

Prošli je tjedan, pri povratku iz Beograda, suspendirani policijski istražitelj za ratne zločine na Ovčari Nikola Kajkić zajedno s predsjednicom Udruge zagrebačkih branitelja Vukovara Zoricom Gregurić bio zaustavljen na graničnom prijelazu Bajakovu, ispitivan i uhićen. Tim povodom, održali su konferenciju za medije.

Kako piše Dnevnik Nove TV, u Beogradu su Kajkić i Gregurić boravili kako bi se sastali s Florence Hartmann i njezinim suradnicima te održali sastanak u jednom odvjetničkom uredu.

Rastavili automobil

Prema kazivanju Gregurić pri dolasku na srpsku granicu četiri policajca su ih okružili i zapovijediti da izađu iz automobila.

“Sva četvorica su praktički rastavili auto. Tražili su novac. Imala sam 400 kuna, ali to im nije bilo dovoljno. Htjela sam posegnuti za mobitelom, ali rekli su mi da to nije dopušteno. Nakon toga su Kajkića policajci odveli i nakon nekog vremena došle su dvije policajke koje su odvele i mene. Nisam znala što se događa s Kajkićem niti su nam rekli što rade”, kazala je Gregurić.

Prijavili je kolege iz Hrvatske?

Bez ikakvog objašenjenja detaljno su je pregledali i oduzeli joj papire.

“Pretres je obavljen bez objašnjenja. Jedan muškarac mi je rekao da sam privedena jer su me prijavili njihove kolege iz Hrvatske. Pitali su me koliko surađujem sa SOA-om i postavljali mi ozbiljna pitanja. Rekli su mi da je Kajkić uhićen i da s njim potpuno drugačije razgovaraju. To sam i sama čula jer se čula buka, prijetnja i vikanje”, rekla je Gregurić.

Prema njezinim riječima tijekom ispitivanja koje je trajalo nekoliko sati bez pauze policajci su ih zastrašivali i ispitivali o zločinima na Ovčari, o Vilimu Karloviću i o političarima poput Milijana Brkića. O svemu je obavijestila Vladu, Sabor, Ministarstvo branitelja, Saborske odbore, ali i Europska komisija preko Marijane Petir.

Nakon ispitivanja su ih pustiti bez papira.

Kajkić se vratio kući potresen

Nikola Kajkić, suspendirani istražitelj ratnih zločina na Ovčari, rekao je da se nakon incidenta osjećao potreseno i da je jedva dočekao da se vrati kući gdje ga je dočekala zabrinuta obitelj. Budući da je osjećao bolove, sljedeći dan je otišao u bolnicu te prijavio slučaj DORH-u.

“U Beograd nisam išao s ciljem istraživanja. Moje istraživanje je završilo u veljači i od tada ne radim ništa po pitanju istraživanja ratnih zločina”, rekao je Kajkić, istaknuvši da je i dalje predsjednik policijskog sindikata te da je u Beograd puno puta privatno putovao.

Psovali su mu ustašku mater i govorili da je đubre

“Znao sam odmah da nešto nije u redu. Zatražili su me da stanem sa strane te da im predam dokumente o vozilu i izađem van. Oni su napravili detaljnu pretragu auta, skidali su tapecirung i rezervne gume. Potom sam svoje stvari morao iznijeti u prostoriju za zadržavanje. Skinuli su me do gola i pregledali me.

Pitao sam zašto me pregledavaju, nisu mi ništa htjeli reći. Uz policajce je bio prisutan i jedan djelatnik BIA-e. Rekli su mu da oni rade za BIA-u. Pitali su me znam li koje su njihove obavijeste – premlati i ubij. Rekli su mi da sam ja maltretirao Srbe na ispitivanju. Psovali su mi ustašku mater i govorili da sam đubre”, rekaoje Kajkić, dodavši da je sve optužbe demantirao.

Prijetili su mu da će ga zatvoriti s pederima

Kajkić je također rekao da su ga u jednom trenutku srušili, pri čemu se potužio na maltretiranje.

“U jednom trenu su mi rekli da će me zatvoriti s pederima…Ovakvo poniženje još nisam doživio. Prijetili su i mojoj obitelji”, rekao je Kajkić.

Tvrdi da su ga policajci u jednom trenutku i udarili, ali da mu nisu rekli da je prijava došla iz Hrvatske.