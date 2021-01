POTRESENI I PROMRZLI, A MORAJU RAZMIŠLJATI O REŽIJAMA: Nitko u državi ne zna odgovor na ključno pitanje koje muči ljude na Baniji

Vlada je obećala mještanima banije pokriti troškove za grijanje, no tek treba razmotriti hoće li im pokrivati i druge režije ili će to prepustiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Žitelji Banije ovih se dana suočavaju s novim podrhtavanjima tla i štetama na domovima, hladnoćom, a muči ih i što će biti s računima za grijanje. Župan Ivo Žinić poručio im je da budu racionalni, dok iz Vlade tvrde kako će grijanje platiti država.

Za obitelj Likević iz Sibića, bačve su dosad bile jedini izvor topline. No, danas im je Caritas dovezao kućicu. “Grijat ćemo se klimom. Kao što vidite imamo još jednu grijalicu dolje. Tako da sinoć sam bila kod susjeda koji je jučer dobio kontejner i ono… Toplo je, super”, rekla je za RTL Katica Likević iz Sibića.

Moguć otpis i drugih režija

No, što je s drugim režijskim troškovima? Vlada je za ponedjeljak najavila otpis računa za grijanje, ali i razmatranje otpisa drugih režija.

“Na troškove grijanja se sigurno odnosi. Što se tiče komunalija, odnosno vode, tu su nadležne lokalne vlasti, odnosno lokalna komunalna poduzeća. Samo Crveni križ je podijelio je podijelio preko 2200 grijalica, znači to je jedini način da se ljudi ugriju na ovo hladno vrijeme i iz tog razloga i idemo prema tome da ljude oslobodimo te vrste troška”, rekao je potpredsjednik Vlade i zamjenik ravnatelja Stožera civilne zaštite za obnovu SDSS-ov Boris Milošević.

Upravo su donirane grijalice mnogima na Baniji jedini način da se zagriju ove zime. No, neki svejedno štede struju, jer ne vjeruju u otpis računa. “Živi bili pa vidjeli. I prije je bilo puno lažnih obećanja pa ništa od toga. Ja kad to vidim onda ću znati da je to – to”, poručila je Đurđa Dražetić iz Sibića.

HEP spaja i vikendom

Informacije da radnici Hrvatske elektroprivrede tijekom vikenda ne priključuju struju na potresom razorenim područjima, ova je državna tvrtka brzo demantirala.

“Priključenja na mrežu privremenih smještajnih objekata kao i sanacija i popravak mreže ekipe HEP ODS-a provode kontinuirano svakoga dana u smjenama i vikendom. Broj telefona za ovu svrhu objavili smo u više navrata (…) Ponavljamo ga i ovom prilikom, a to je 0800 300 418 i pozivamo građane da nazovu”, poručili su iz HEP-a i dodali kako je dosad na mrežu priključeno više od 600 stambenih kontejnera i mobilnih kućica.

