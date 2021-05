POTRES PONOVNO UZDRMAO JADRAN: Treslo se jačinom 3,2 po Richteru južno od Visa

U utorak ujutro oko 8:15 zabilježen je potres u Jadranskom moru, 39 kilometara južno od Visa i 55 kilometara jugozapadno od Vela Luke. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru, jačina potresa bila je 3,2 po Richteru, a bio je na dubini od 38 kilometara.

Potres je zabilježio talijanski Nacionalni institut za vulkanologiju i geofiziku, a zasad nema podataka o tome na kojoj se udaljenosti podrhtavanje osjetilo.

Felt #earthquake (#potres) M3.2 strikes 55 km SW of Vela Luka (#Croatia) 39 min ago. Please report to: https://t.co/RjLCzDVVYX pic.twitter.com/q4xwn7aChn

— EMSC (@LastQuake) May 4, 2021