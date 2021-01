POTRES OD 3,3 PO RICHTERU UZNEMIRIO SIŠČANE: ‘Dođe mi da uzmem dijete i odem, samo da ne doživljavamo ove šokove svaki dan’

Nešto jači potres magnitude 3,3 prema Richteru osjetio se danas u 16:54 sati na području Siska i Petrinje, izvijestio je EMSC. Epicentar je bio četiri kilometra u smjeru jug, jugozapad od Siska te 48 kilometara jugoistočno od Zagreba, na dubini od pet kilometara.

“Ovaj je bio dosta jak, prvo eksplozija, onda podrhtavanje, cijela kuća se zatresla kao da je granata opalila!”, napisao je stanovnik Siska, “Molim vas da ne lažete o ljestvi već sami znamo procijeniti udar ovo je bilo 4 garant”, napisao je stanovnik Petrinje, “Prvo kratka grmljavina pa zatim jako zadrhtilo i zatreslo kuću”, “Prvo eksplozija pa trešnja. Nešto čudno se tu događa, već par zadnjih uvijek tako. Treba se zapitati ima li to veze sa frakingom kojeg rade na našem području”.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 4 km W of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/oJNX1Jomsx

— EMSC (@LastQuake) January 24, 2021