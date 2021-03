POTRES OD 3.0 PO RICHTERU POGODIO BIH: Osjetio se i u Dalmaciji: ‘Preplašili smo se; Nije bilo ugodno, tutnjalo je’

Večeras je oko 20:40 umjeren potres zatresao područje Bosne i Hercegovine. Prema podacima EMSC-a magnituda potresa bila je 3.0 po Richteru, a epicentar potresa bio je 8 kilometara jugoistočno od Stoca.

Dubina potresa procjenjuje se na 1 kilometar.

M3.0 #earthquake (#potres) strikes 25 km E of #Metković (#Croatia) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/F9puKlsEKd

— EMSC (@LastQuake) March 19, 2021