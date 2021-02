POTRES MAGNITUDE 4,3 NA GRANICI S BiH, TRESAO SE JUG HRVATSKE: Epicentar 11 km od Dubrovnika

Područje južne Hrvatske i BiH večeras je u 23:07 zatresao potres koji se osjetio na širem dubrovačkom području.

Građani javljaju kako se snažno osjetio te da je udaru prethodilo tutnjanje.

M4.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 27 km W of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/flJM7Rz7fr

— EMSC (@LastQuake) February 24, 2021