U nedjelju ujutro u 8.09 sati seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjereno jak potres s epicentrom kod Vrlike. Magnituda ovog potresa iznosila je 3.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V (četiri do pet) stupnjeva EMS ljestvice, priopćila je Seizmološka služba Hrvatske.

Zanimljivo, EMSC navodi da je potres imao epicentar u BiH, 7 kilometara sjeverozapadno od Bosanskog Grahova, na dubini od dva kilometra.

M3.1 #earthquake (#potres) strikes 27 km NE of #Knin (#Croatia) 37 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/GjHd7bmBAl

— EMSC (@LastQuake) March 7, 2021