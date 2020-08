‘DOBAR UDAR SE OSJETIO’: Potres jačine 3.2 po Richteru pogodilo središnju Hrvatsku

Potres se osjetio i u BiH

Oko 19 sati potres je zabilježen u blizini Slunja. EMSC je na Twitteru objavio kako je epicentar potresa bio 66 kilometara južno od Zagreb.

Ljudi pišu kako su ga osjetili u Topuskom, Glini i Vrbovcu. Osjetio se i u BiH.