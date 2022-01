Trinaesti je dan potrage za Splićaninom Matejem Perišem koji je u noći s 30. na 31. prosinca nestao u Beogradu. Stjepan Kos, bivši policijski voditelj Odjela za potražne pse, komentirao je kako potražni psi mogu pomoći u potrazi.

"Vide se tamo psi njihovog MUP-a, čak sam vidio i pojedince koji šetaju i traže nešto s psima. O kakvim se psima radi, ne znam. U okruženjima ovdje, na području bivše Jugoslavije, još službeno koriste pse koji rade kao tragači po vučjem tragu. To znači da je njihova učinkovitost na samom korištenju negdje oko 24 sata. Kad bismo krenuli s tim psima što prije, imali bi veći učinak", rekao je Kos za N1.

Kaže i da su se psi koristili od početka potrage da se moglo dobiti više tragova, a objasnio je i što je otežalo potragu.

'Mirisna slika je nekoliko puta promijenjena'

"Očito nije prijavljeno na vrijeme, mirisna je slika nekoliko puta bila promijenjena tako da i u toj situaciji psi tragači bi imali doista otežan zadatak", kazao je.

Komentirao je i koji još psi mogu pomoći u potrazi, s obzirom na to da je prošlo 13 dana od nestanka mladog Splićanina.

"Jedino još psi koji rade na temelju individualnog mirisa. To je druga kategorija pasa tragača. Oni radi na temelju da izolirate mirisnu sliku i date im da pokušaju u toj zoni traganja prikupiti taj miris. Njih ne interesira toliko miris s tla nego iz zraka. Kada bi imali još bolji efekt? Kad bi službe došle do nekog zadnjeg viđenja, da je on doista viđen tamo. Onda se vraćate na početak priče i takvi psi bi onda imali više efekta nego ovi prvi", pojasnio je Kos.