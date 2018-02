POTRAGA ZA NOVIM POVJERENIKOM, JEDAN ČLAN VLADE PRIZNAJE: ‘Pokleknemo li pod pritiscima mogli bismo imati novi skandal’

‘Vlada će se morati oduprijeti pritiscima jer bi najgora opcija bila pokleknuti i tako stvoriti potencijalno novi skandal’, izjavio je jedan čan Vlade komentirajući izbor novog povjerenika.

Oni koji su uključeni u restrukturiranje Agrokora i čije tvrtke ovise o tome kada će se i kakva nagodba postići kako bi učvrstili i popravili svoje pozicije kada se bude donosila konačna odluka pokušavaju progurati i svog kandidata za povjerenika. Čine to lobirajući kod Vlade ili medijskom promoviranju svojih kandidata, piše Novi list.

PLENKOVIĆEV FAVORIT ZA NOVOG POVJERENIKA TVRDI: ‘Kad bi postojala konkretna ponuda, razmotrio bih je’

Tako se i među vjerovnicima i u kuloarima počelo licitirati imenima. Na takvu je situaciju Vlada morala računati jer je tek jutro nakon Ramljakove ostavke, odnosno u srijedu počela tražiti novog ključnog čovjeka koncerna.



“Nakon što smo morali smijeniti povjerenika, a opći je dojam da smo to učinili pod pritiskom, jer je slučaj Texo Managementa izbio u javnost prije tri tjedna, sada moramo naći drugog koji sposoban, ali i uz to nije povezan s nekim tko je uključen u procese u Agrokoru i tko je zainteresiran za to kako će se situacija rasplesti. S obzirom na to da je Agrokor tvrtka koja je zadnja dva desetljeća poslovala sa svima u Hrvatskoj neće to biti nimalo lak posao za ekipu u Vladi koja ga mora odraditi”, priča za Novi list jedan član Vlade koji nije uključen u izbor novog povjerenika. Ta ga činjenica veseli, kaže, jer je riječ o poslu u kojem će svi gurati svog kandidata, a Vlada će se morati oduprijeti pritiscima jer bi najgora opcija bila pokleknuti i tako stvoriti potencijalno novi skandal.

Premijerov kontraučinak

Dio vjerovnika, posebice dobavljača uznemirila je premijerova jučerašnja najava da će novog povjerenika imenovati početkom idućeg tjedna, iako ih je ta izjava trebala umiriti.

“Nije me baš umirio, upravo suprotno. Sad mi se čini da i on strepi od toga što bi se dogodilo ako ga oporba ili netko drugi jače politički pritisne. Pa nije mogao krenuti u ovaj proces bez saznanja da će biti pritisaka. Ne znam kako bi to njegova odluka o odlasku Ramljaka prije tri tjedna prouzročila veću krizu, pa samo ne bismo izgubili tri tjedna”, izjevio je jedan od vjerovnika.

Prate vjerovnici jednim okom i istupe oporbe, pa za najavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića da će ta stranka idućeg tjedna predstaviti plan za izlazak Agrokora iz krize, odgovaraju da ne vjeruju da taj plan, kakav god bio može sada nešto značiti, posebice što dolazi od onih koji o Agrokoru ništa ne odlučuju.