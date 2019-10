POTRAGA ZA MIŠKIĆEM TRAJE, ALI VREMENA JE SVE MANJE: ‘Nismo pronašli splav, danas ćemo još tragati, pa odlučiti ima li smisla nastaviti…’

Iz francuskih institucija poručuju kako ne mogu biti sigurni jesu li satelitske snimke ukazivale na splav s Bourbon Rhodea ili nešto drugo

Od ranog jutra po lokalnom vremenu u tijeku je potraga za nestalim pomorcima nakon havarije Bourbon Rhodea među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić. Brodovi pretražuju ovo iznimno veliko područje, a svi se nadaju kako su sedmorica nestalih pomoraca još uvijek na splavi te živi čekaju spas.

Uskoro stižu nove satelitske snimke, rekla je izvršna direktorica EMSA-a Maja Markovčić Kostelac za Dnevnik.hr.

“Potraga koja je jučer provedena temeljem snimaka koje smo uputili francuskim nadležnim tijelima nažalost nije urodila pozitivnim rezultatom i do ovog trenutka nije pronađen splav niti ljudi. Nove satelitske snimke očekujemo kroz sat i pol vremena nakon čega ćemo ih analizirati i vidjeti da li ponovno možemo identificirati nešto što bi upućivalo na potragu, da se negdje usmjeri potraga”, kazala je Markovčić Kostelac.

Nadu ovaj potrazi dale su jučerašnje vijesti kada su sateliti uočili nešto nalik splavi u Atlantiku. Svi su brodovi upućeni prema tom mjestu.

Da je potraga u tijeku potvrdio je za Jutarnji list Oualid Sahtout, šef ureda za informiranje u francuskom Ministarstvu unutarnjih poslova, prefekture Martinique koji je zadužen za komunikaciju u ovoj akciji kojom ravna CROSS AG, institucija poput hrvatske Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru.

‘Jučer nismo pronašli splav’

“Točno je da je jučer, na temelju satelitske snimke, pretraženo područje na kojem bi mogla biti splav, no nismo je pronašli. Moram napomenuti da u ovom trenutku ne možemo uopće biti sigurni radi li se na snimci doista o splavi s Bourbon Rhodea ili nečem drugom, no zasad ništa nije pronađeno”, rekao je Sahtout.

Potragom koordinira u Fort De Franceu, a tamo je u 15 sati bilo 9, tako da je potraga započela tek prije nekoliko sati.

Još uvijek vremena ima, ali sve manje, poručuju u Martiniqueu. “Danas ćemo još tragati, a onda ćemo odlučiti ima li smisla ili ne nastaviti potragu”, rekao je za Jutarnji Sahtout.

Iz tvrtke Alp Maritime sa sjedištem u Nizozemskoj, čiji je jedan od brodova Alp Striker u akciji potrage za pomorcima, potvrđuju da ih je CROSS AG angažirao za spomenuti list. No, više informacija nisu mogli dati.

Hrvatska Vlada ponudila je sufinancirati potragu

“Svjesni smo da potraga nije jeftina i ne želimo da to bude problem. Zbog toga smo s Ukrajincima pristupili Francuzima i izrazili spremnost da, ako je to potrebno, snosimo dio troškova. Za sada Francuska ne smatra to potrebnim i oni sada to vode samostalno”, navodi se iz Vlade, prenosi Dnevnik.hr.

Predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić kazao je kako su iz Vlade tražili angažiranje vojnih zrakoplovnih snaga.

“Oni sada to razmatraju. Još uvijek nemamo odgovor na to budući da je to jako udaljeno područje. Za sada nemamo konkretan odogovor. Za sada je na tom području 8 brodova. Brodovi su tamo 24 sata. Oni su tamo i noću, što je razlika s avionima i satelitima. Noću su ti brodovi još uočljiviji, jer imaju svjetla i tada se te rakete bolje vide. I to je prednost brodova u odnosu na druge mogućnosti potrage”, kazao je.

Hrvatska je angažirala i Europsku agenciju za pomorsku sigurnost (EMSA) koja je iskoristila mogućnosti pet satelita za potragu.

“Sateliti kruže i treba čekati izvjesno vrijeme da se nađu na istoj lokaciji. Za sada je samo jedan satelit uhvatio predmet promjera 7,5 metara koji brodovi do sad nisu uspjeli locirati. Danas se još jedan satelit našao iznad tog područja. Trenutno se analiziraju ti snimci. Do kraja dana očekujemo informacije da li se nešto nalazi na toj snimci”, izjavio je Frka-Petešić.