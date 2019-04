POTRAGA ZA ‘ĆAĆINIM’ SATOVIMA: Istražitelji pretražuju profile Sanaderove kćeri na društvenim mrežama

Je li sat koji je starija kći Ive Sanadera imala na ruci, a vidi se na jednoj od fotografija s nedavnog obiteljskog partyja na jahti u moru kod Italije, jedan iz kolekcije onih koje USKOK nije uspio pronaći prije šest godina?

Pitanje je to na koje, kako doznaje RTL, odgovor već traže i nadležne institucije. Naime, nakon što je Petra Sanader ‘nesmotrenom’ objavom fotografija sa spomenutog partyja na društvenim mrežama potaknula sumnje, njezin profil, prema informacijama RTL-a sada istražuju nadležne institucije.

KĆERI IVE SANADERA SE OSTVARILE ŽELJE: Na Instagramu se pohvalila svojim uspjehom

Prodanović: To nije Sanaderov sat!

“Ako državni odvjetnik sazna, pa i za neke činjenice koje su mu relevantne u predmetnom postupku onda on temeljem tih informacija može poduzimati odgovarajuće mjere i radnje u cilju da dođe do dokaza”, prokomentirao je za RTL kazneni odvjetnik Željko Žganjer.

Sumnja se, naime, da je riječ o jednom od satova iz skupocjene, navodno 200 tisuća eura vrijedne kolekcije bivšeg premijera koju USKOK nije uspio pronaći u pretresima njegove kuće prije šest godina. Njegov odvjetnik Čedo Prodanović kategorički odbacuje tu sumnju.

“To nije točno. Taj sat nije sat Ive Sanadera, to je sat Petre Sanader, a odakle joj – ja nemam pojma”, rekao je Prodanović.

‘BIO SAM NA JAHTI KOD PRIJATELJA, BESPLATNO’: Sanader reagirao na natpise o ljetovanju u Italiji

Imovina mu blokirana, a satovi ‘nestali’

Sanaderova kolekcija satova nije pronađena, a nije ju prijavio ni u imovinskoj kartici. Sva imovina bila mu je blokirana još tijekom istrage za aferu Ina-MOL. Ako bi sada USKOK i pronašao ‘nestale’ satove ili neku drugu imovinu, mogao bi je jedino blokirati, no drugih sankcija za Sanadera ne bi bilo.

“Zapravo, po mom mišljenju, on ne bi trebao trpjeti štetne posljedice. Postoji jedan institut u europskom pravu, a to je načelo koje mene oslobađa od dužnosti da se samookrivljujem. Prirodno je od mene očekivati da sklonim što me kontaminira. I mislim da mi to nitko ne može zamjeriti, to je dio neke moje obrane”, pojasnio je odvjetnik Žganjer.

Inače, nakon što se u medijima počelo nagađati da je sat na njezinoj ruci s fotografije na Instagramu jedan iz kolekcije njezinog oca, s profila Petre Sanader na Instagramu ‘nestala’ je sporna fotografija.

BULJUBAŠIĆ PROGOVORIO: ‘Ugostio sam Sanaderove na jahti, nisu morali ništa platiti’