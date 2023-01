ŠOKANTNA PRIČA / Počeo je kockati s 13., prije 18. bio je redovita mušterija u pet casina i nikad ga nisu izbacili zbog godina

Iz Udruge priređivača igara na sreću poručili su da su i sami šokirani ovom pričom. Obećali su nam da će istražiti što se dogodilo i obavijestiti nas o rezultatima. Do tad – upozoravaju djelatnike svih tih klubova – maloljetnike ne smiju puštati. Ali, to su znali i do sad, pa su svejedno upropastili živote na stotine djece i njihovih obitelji