Epidemiologinja Sanja Kurečić Filipović tvrdi da su brojke u blagom padu te da nam dolazi još cijepiva koje će služiti za procjepljivanje po tvrtkama i profesijama, a pojasnila je i što u epidemiološkom smislu znači neuspjeh cijepljenja

U nedjelju su zabilježena 1254 nova slučaja zaraze koronavirusom, uz udio pozitivnih u broju testiranih od 18 posto. Prema tom statističkom podatku, stanje je nešto bolje nego prošle nedjelje, kad je bilo 25 posto zaraženih među testiranima. No, preminulo je 39 osoba, a pritisak na bolnice ne jenjava, jer je u njih trenutno smješteno 2288 covid-pacijenata, od kojih je 240 priključeno na respiratore.

Epidemiologinja Sanja Kurečić Filipović tvrdi kako je u ovom tjednu bilo dva posto manje novozaraženih nego u proteklom, ali su brojke i dalje visoke. Zbog toga ne može sa sigurnošću reći slijedili nam pad broja zaraženih. No, osvrnula se na plan cijepljenja i tranše doza koje bi trebale stići u Hrvatsku.

“Što se tiče cjepiva, sljedeći tjedan planira se preko 95.000 doza Pfizerovog cjepiva, preko 21.000 doza Modernina cjepiva, također se očekuje i AstraZenecino cjepivo u dozama od preko 140.000, potvrdila je epidemiologinja za HRT, dodavši kako je trebalo doći i 12.000 doza prve isporuke cjepiva Johnson&Johnson, ali su oni prepolovili isporuku.

Slučaj Borisa Miloševića

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević pozitivan je na koronavirus iako je primio obje doze Pfizerova cjepiva. Epidemiologinja objašnjava da je to, zapravo, očekivana pojava.

“Naravno, očekivana u manjim brojkama kakve do sada i viđamo, dodaje. Naime, na preko 700 tisuća doza cjepiva utrošenih do sada u Hrvatskoj, svega je 58 osoba kod kojih je zabilježeno da su nakon primitka dvije doze bili laboratorijski potvrđeni PCR-om ili su razvili blage simptome. To je vrlo mala brojka na ukupan broj utrošenih doza i to je nešto što nazivamo neuspjehom cijepljenja.

Možemo ga računati negdje nakon dva tjedna od primitka obje doze. Ako se to doista dogodi, to prijavljujemo na obrascu za nuspojave kao neuspjeh cijepljenja. Znamo da cjepiva nisu 100 posto učinkovita i da možemo računati na takve slučajeve”, objašnjava Kurečić Filipović.

Imunizacija po tvrtkama

Od ponedjeljka kreće i organizirano cijepljenje u tvrtkama. “Djelomično smo već u petak započeli s cijepljenjem turističkih djelatnika u Dubrovniku, krenuli smo i s cijepljenjem sigurnosnih službi – vojske, MUP-a. Nastavit ćemo s procjepljivanjem tih kategorija službi, ali isto tako tu će se uvrstiti i vatrogasci”, pojasnila je epidemiologinja HZJZ-a te naglasila da će prioritetno cijepljenje značiti imunizaciju ponajprije prosvjetnih i turističkih djelatnika.

