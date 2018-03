POTPREDSJEDNIK VLADE KOJEM JE KOLEGICA NOSILA KOŠARU S CVIJEĆEM: ‘Malo mi je pomogla, i ona je dobila jedan cvijet’

Nakon što je Dan žena snimljen kako dolazi u Banske dvore s košarom cvijeća koju je nosila njegova kolegica, a koje je dijelio upravo povodom Dana žena, Štromar priznaje da bez žena puno toga ne bi mogao raditi.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar (HNS) objasnio je u petak fotografiju snimljenu na Međunarodni dan žena, na kojoj njegova kolegica nosi košaru sa cvijećem koje će on podijeliti dok on hoda praznih ruku kraj nje, rekavši da mu je kolegica “došla malo pomoći”, a on “ne može bez žena puno toga raditi”.

‘Puno toga ne mogu bez žena’

Na pitanje novinara zašto je kolegica nosila košaru sa cvijećem umjesto njega i zašto joj nije pomogao Štromar je rekao: “Ja sam pripomogao, izvadio sam košaru, a kolegica je došla da mi malo pomogne u svemu tome. I ona je dobila jedan prekrasni cvijet i moram priznati da puno toga ne mogu bez žena raditi i da one nekad imaju u nekim stvarima veće ovlasti od mene”.

Na upit je li to prava slika položaja žena u Hrvatskoj, u kontekstu Istanbulske konvencije za koju se njegov HNS itekako zalaže, Štromar je rekao da se “moramo svakodnevno boriti za prava žena”.



Istanbulska konvencija

“Istanbulska konvencija govori o tome i o njoj treba govoriti, ali treba govoriti na pravi način, da sadržaj u Istanbulskoj konvenciji štiti žene, žene u obitelji i one nad kojima se vrši nasilje, i ona predlaže mnoga rješenja. Mislim da ju trebamo usvojiti, i to čim prije”, poručio je Štromar.

Istanbulsku konvenciju treba usvojiti u cijelosti, ali se treba dogovoriti i vidjeti na koji način će doći na Sabor, kazao je Štromar, koji je s novinarima razgovarao u Knjižnici HAZU prije predstavljanja Strategije prostornog razvoja Hrvatske.