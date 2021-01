POTPREDSJEDNIK VLADE BORIS MILOŠEVIĆ: ‘S proljećem očekujemo da će početi prvi radovi na obnovi’

‘Želimo i da obnova krene što prije, zato je proces postupka procjene ukupne štete već pokrenut. Očekujemo uskoro početak rušenja zgrada koje su za rušenje, prvenstveno ovih koje ugrožavaju živote građana, a s proljećem da krenu i prvi radovi’, rekao je Milošević

Boris Milošević, potpredsjednik Vlade, za N1 je komentirao situaciju u potresom pogođenom području. Rekao je da su tijekom vikenda imali konstruktivne sastanke i dogovore oko izgradnje kontejnerskog naselja u Petrinji, na kojemu su usuglašavali detalje.

“Svjesni smo da će to naselje funkcionirati dokle god bude trajala obnova, a i svjesni smo da ih trebamo napraviti tako da ih, kad nam više ne budu trebala, uspijemo refundirati iz fondova Europske unije”, rekao je Milošević, dodavši da se detalji oko financiranja naselja još nisu usuglasili.

Postavljanje kontejnera i mobilnih kućica

Potpredsjednik Vlade rekao je da je prema najnovijim informacijama postavljeno oko 780 kontejnera i mobilnih kućica. “Oko 600 kontejnera je u najavi, bilo onih koje je država naručila, bilo donacija. Sa stotinjak bismo riješili prioritete koje su odredili lokalni stožeri, jer oni primaju prijave građana. Riješili bismo prioritetne, ali nećemo na tome stati, krenut ćemo u mijenjanje kamp kućica kontejnerima. Ići ćemo prema tome da zadovoljimo sve one koji su potrebni”, rekao je Milošević za N1.

Također, dodao je kako se očekuje da bi u prvim danima veljače trebali imati sve kontejnere na raspolaganju. “Dnevno postavljamo između 40 i 50 kontejnera. Teško je više zbog teškog terena, nekad se treba raditi više izviđanja, nasuti put, kako bi kamion i dizalica mogli proći i dovesti kontejner do obitelji kojoj je potrebno”, rekao je Milošević.

Milošević se osvrnuo i na početak nastave rekavši da je ona krenula u etapama te da su neke škole s nastavom krenule danas, a druge bi trebale s nastavom krenuti idućeg ponedjeljka te je dodao kako za sad nemaju pritužbi. “Ministarstvo nastoji učiniti to da razredi budu zajedno i zasad nemamo pritužbi. Postavit će se šest novih baznih stanica teleoperatera kojima će se pojačati signal. Ako bude potrebe, ići će se i na dodatne, a prva mobilna bazna stanica bit će postavljena već ovaj tjedan”, rekao je.

Problem sa stokom i nakupcima

S obzirom da se stanovništvo potresom pogođenog područja bavilo stočarstvom, Milošević je rekao kako mu je drago što se na početku istaknuo problem sa stokom i nakupcima koji je kupuju ispod cijene jer su službe odmah reagirale – od policije koja je odmah krenula u kontrole do ministarstva koje je osiguralo skrb ili prodaju stoke po odgovarajućim cijenama. “Na tim se mjerama nije stalo, osigurano je 10 milijuna kuna za preventivno cijepljenje sve stoke, na teret državnog proračuna i veterinarska skrb, liječenje stoke i čak i kućnih ljubimaca na potresom pogođenom području i posebno veseli da je osigurana potpora malim dvoprerađivačima. Svaki će moći dobiti potporu od maksimalno 750 tisuća kuna. Međutim, to ne znači da, ako je netko pretrpio milijunsku štetu, da je to sve što će dobiti”, rekao je Milošević.

Na pitanje kada će krenuti konkretna obnova, Milošević je rekao da se razmatraju načini kako ljudima približiti službe i kako učiniti da trebaju prikupiti što manje dokumentacije. “Želimo i da obnova krene što prije, zato je proces postupka procjene ukupne štete već pokrenut. Očekujemo uskoro početak rušenja zgrada koje su za rušenje, prvenstveno ovih koje ugrožavaju živote građana, a s proljećem da krenu i prvi radovi”, rekao je Milošević.

