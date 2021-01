POTPREDSJEDNIK STOŽERA ZA OBNOVU MILOŠEVIĆ: ‘Radimo svim silama da osiguramo kontejnere i krov nad glavom’

Nakon prvog operativnog dana, potpredsjednik Stožera za obnovu Milošević istaknuo je da se radi punom parom kako niti jedan stanovnik Banovine ne bi morao biti bez krova nad glavom

Novoosnovani Stožer za obnovu od potresa drugi je dan zasjedao u Petrinji. Podsjetimo, u ponedjeljak je na sjednici Vlade donesena odluka o osnivanju posebno Stožera za obnovu potresom pogođenih područja. Na čelu stožera bit će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a njegov zamjenik je potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević.

‘VOLONTERI SU SE UMORILI’: Najveći problem je što se do nekih sela pogođenih potresom još uvijek nije došlo

‘Imamo odgovornost vratiti život na ovo područje’

U ponedjeljak je održana i prva sjednica novooformljenog Stožera, a Milošević je nakon nje ustvrdio kako su predstavnici iz ministarstva iznijeli neke konkretne prijedloge što će raditi i što je u planu, prenosi RTL. “Dobro smo započeli, ali pred nama je puno posla. Imamo odgovornost da vratimo život na ovo područje”, rekao je Milošević.

Danas je bio prvi operativni dan. “Imamo grubu procjenu potrebnih kontejnera. Za sada nedostaje još oko 1000 kontejnera koji bi zadovoljili sadašnje stanje”, rekao je Milošević.

PREDSJEDNIK CRVENOG KRIŽA MARKT: ‘Ustrojili smo model logistike po kojem bilježimo svako mjesto u kojem smo bili’

‘Radimo svim silama kako bi osigurali krov nad glavom’

“Radimo svim silama da osiguramo kontejnere i krov nad glavom. U ovom trenutku imamo montirano 220 kontejnera i 106 mobilnih kućica. Do kraja tjedna trebali bi dobiti oko 100 kontejnera. To je samo onaj smještaj koji osigurava Stožer. U pregovorima smo da dobivamo do idućeg tjedna još 300 kućica, a u dogovoru s domaćim proizvođačima i 200 kontejnera. Do kraja mjeseca trebali bi, nadam se, i premašiti našu potrebu u broju alternativnih smještaja”, poručio je Milošević.

“Do sada je skoro 22.000 prijavljenih oštećenih objekta. U gradu Zagrebu smo, za usporedbu, imali 26.000. Nažalost ovo u Banovini nije konačna brojka. Naši statičari rade danonoćno kako bi utvrdili štetu”, kazao je Milošević

Također, Milošević je rekao da prema trenutnim informacijama može reći kako su svi ljudi tjedan dana nakon potresa obiđeni i svima je pružena pomoć. “Umirilo me da Crveni križ dnevno obiđe preko 50 posto svih naselja, što znači da u dva dana prođu sva pogođena naselja”, rekao je.

Sutra je pravoslavni Badnjak. Na potresom pogođenom području živi puno pravoslavaca. “Ozračje nažalost nije blagdansko, ali ono što je dobro je jedan veliki osjećaj solidarnosti među ljudima te pomoći i empatije. Ne radi se razlika u nacionalnosti i građani iz cijele Hrvatske pružaju pomoć i to je najvažnije u ovom vrijeme”, rekao je Milošević.