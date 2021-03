POTPREDSJEDNIK SDP-a: ‘Neka se Plenković auta bi li im Đurđević bila prihvatljiva za Vrhovni sud’

“Htio bih prvo vidjeti da li se Plenković javno slaže s Zlatom Đurđević kao izborom predsjednice Vrhovnog suda… Ako se gospodin Plenković auta, onda vjerujem da bi moglo doći do kompromisa između ureda predsjednika i ureda premijera”, rekao je Siniša Hajdaš Dončić

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da ga jako veseli to što pred lokalne izbore u anketama vode dvojica kandidata s ljevice za gradonačelnika Zagreba. Podsjetio je koliko Hrvatska nisko stoji u EU-u po pitanju stanja u pravosuđu i naveo je nekoliko prednosti Zlate Đurđević kao kandidatkinje za Vrhovni sud.

“Milanović se poziva na Ustav, ja bih rekao da je vjerojatno u pravu”, kazao je za N1.

“Ako vidimo da se cijela ova farsa radi zato što je ona (Đurđević) njima (HDZ-u) neprihvatljiva, da je njima super ovakvo stanje u sudstvu koje je napravio njihov ideolog pravosuđa gospodin Vladimir Šeks, što znači da zadržavaju status quo, što nam to govori?”, kazao je.

“Đurđević bi pristala na kompromis”

Dalje je objašnjavao što misli o proceduri izbora predsjednika Vrhovnog suda po tom zakonu:

“Ovo je dokaz da je većina natječaja u Hrvatskoj zapravo farsa. Predsjednik bi trebao obavljati neke razgovore s kandidatima i onda ih nagovoriti da se jave na javni poziv i tako unaprijed dogovorene, predlažiti Hrvatskom saboru. Zašto robovati formi koja ne postoji?”, pitao je: “Predsjednik je odranije odabrao kandidatkinju? Čemu onda sve to?”

“Htio bih prvo vidjeti da li se Plenković javno slaže s Zlatom Đurđević kao izborom predsjednice Vrhovnog suda… Ako se gospodin Plenković auta, onda vjerujem da bi moglo doći do kompromisa između ureda predsjednika i ureda premijera”, rekao je.

“Koliko sam vidio gospođa bi pristala na kompromis. SDP-u je ona savršen kandidat jer smatra da ona može razmrdati ovu priču oko pravosuđa”, kazao je.

Nasuprot tome, ako bi se slijedila procedura: “Svi znamo da je ona izbor predsjednika. I što se događa? Radit će se pro forme nekakav natječaj na koji će se ona javiti i… Uuuuu! Kakvo čudo će se dogoditi? Evo je, ona je izbor!”

Zadovoljan stanjem u anketama uoči izbora

Sutra je u Saboru sjednica Odbora za Ustav, da će SDP nakon sjednice donijeti odluku kako će dalje: “Vidjet ćemo koje je razmišljanje kolegica i kolega iz HDZ-a.”

Rekao je da je zadovoljan stanjem u anketama uoči izbora za gradonačelnika Zagreba, po kojima je Joško Klisović drugi iza Tomislava Tomaševića, bez obzira na veliki zaostatak:

“Je li čaša poluprazna ili polupuna? Ja sam izrazito zadovoljan. Kolega Joško je imao osam posto na jednoj našoj prvoj anketi i narastao je.”

Rekao je da je velika Klisovićeva prednost pred Tomaševićem ogromno iskustvo u politici i u privatnom sektoru.

“Mene bi srce boljelo da kažem neku ružnu riječ o Tomaševiću, jer on je good guy, on nije loš dečko. On je dobar. Ali, sama njegova izjava da će on vrlo teško, pod navodnicima, naći, pod navodnicima, dovoljan broj ljudi kada pobijedi (na izborima) tako da mogu odmah sutra preuzeti određene dužnosti i u Holdingu i u gradskoj upravi… Grad je velik”, rekao je Hajdaš Dončić.

Grad Zagreb će morati ići u drugi krug

Za Klisovića je rekao da je tu najviše u prednosti jer ima, kako je rekao, na raspolaganju “neokaljane ljude koji su bili ministri, zamjenici ministra za razliku od pokojnog Bandića”.

Za Tomaševića je rekao još: “Za njega vjerojatno u drugoj fazi ima mjesta u participaciji u upravljanju Zagrebom.”

Hajdaš Dončić je rekao da će Grad Zagreb na izborima za gradonačelnika definitivno ići u drugi krug:

“Meni je kao pripadniku lijevog centra, ljevičaru, jedna stvar jako draga, a to je da dva kandidata lijevog centra i ljevice po ovim anketama ulaze u drugi krug.”

