POTPREDSJEDNIK SABORA REINER NE IDE U BLEIBURG: ‘Imam neke druge obveze, ali sigurno ću se doći pokloniti nevinim žrtvama’

Željko Reiner rekao kako u subotu ne ide u Bleiburg

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner, rekao je danas u Nadbiskupskom pastoralnom institutu na Kaptolu, gdje je bilo predstavljanje knjige monsinjora Juraja Batelje o blaženom Alojziju Stepincu, kako neće ići u subotu na komemoraciju u Bleiburg, javlja RTL. “U subotu neću ići u Bleiburg, imam neke druge obveze, ali ću sasvim sigurno doći u Bleiburg pokloniti se nevinim žrtvama”, rekao je potpredsjednik Sabora te dodao kako u ovom trenutku ne znam tko će ići kao izaslanik Sabora.

Nije ga uznemirila izjava pape Franje

Vezano za izjavu pape Franje o Stepincu kako nikome ne bi služilo proglašenje sveca ako istina nije jasna, Reiner tvrdi da ga to nije uznemirilo. “Nisu me uznemirile poruke pape Franje. Ne vidim ni razloga zašto. On je rekao da se možemo i moramo moliti blaženom Alojziju. On je svima nama u srcu i duši svet”, rekao je te doda da je konzultiranje pape Franje s Irinejom, “isključivo u nadležnosti pape. On se može konzultirati s bilo kime o tome, ali odluka je njegova.”

