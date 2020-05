POTPREDSJEDNIK HDZ-a OŠTRO NAPAO MILANOVIĆA: ‘Potpuno sramotno, izgovoriti takve riječi. Nije trebao ni dolaziti’

‘To što je Milanović napravio je potpuno sramotno, takve stvari izgovoriti, otići usred himne i tako omalovažiti 51 žrtvu koja je sudjelovala u oslobađanju zapadne Slavonije…’

Osim Praznika rada, danas je glavna tema bilo obilježavanje obljetnice operacije “Bljesak”, odnosno odlazak predsjednika Zorana Milanovića iz Okučana. Dok ga je oporba podržala, HDZ-ovci su krenuli drvljem i kamenjem na predsjednika osudivši njegov potez. Jedan od njih je i osječko-baranjski župan i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić. Gostujući na RTL-u Danas, Anušić je prokomentirao Milanovićev potez.

“To što je Milanović napravio je potpuno sramotno, takve stvari izgovoriti, otići usred himne i tako omalovažiti 51 žrtvu koja je sudjelovala u oslobađanju zapadne Slavonije… Mislim da je ovo što je Zoran Milanović danas napravio presedan u ovih 30 godina politike”, rekao je Ivan Anušić za RTL Danas.

‘Nije trebao ni dolaziti ako nije htio odati počast svim žrtvama’

Prokomentirao je Anušić i izjave Milorada Pupovca i Ivana Vrdoljaka pa rekao da su oni iznijeli stavove koje artikuliraju cijelo vrijeme. Ponovio je da HDZ već godinama konzistentno vodi svoju politiku. Naglasio je da HDZ ostaje pri stavu da je Milanovićev potez neprimjeren.

“Nije bila greška protokola, ono što je bilo jest da su u protokolu bile ratne oznake HOS-a koji je sudjelovao u obrani RH, Milanović ih je 2015. stavio u mimohod u Zagrebu (…) To što je on učinio bilo je nepotrebno i ako nije imao namjeru odati počast svima poginulima, onda nije trebao niti dolaziti. Ovim činom je poslana poruka kojom je vraćeno u fokus ideološko i pitanje Domovinskog rata i to mjesecima pred izbore, sada kada Vlada vodi ozbiljnu bitku s gospodarstvom i epidemijom”, zaključio je potpredsjednik HDZ-a.

