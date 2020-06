POTPREDSJEDNICA HDZ-A OBJASNILA ZAŠTO NISU STAVILI VIŠE ŽENA NA LISTE: ‘Mi smo nastojali, probali smo, ali nismo uspjeli, žao nam je’

Potpredsjednica HDZ-a o manjku žena na listama: ‘Mi smo nastojali… Probali smo, ali nismo uspjeli, žao nam je’

Nakon što se u medijima pojavila informacija da bi HDZ zbog nepoštivanja “ženske kvote” od barem 40 posto žena na listama za Sabor mogao ostati bez 550 tisuća kuna, danas je potpredsjednica HDZ-a Zdravka Bušić kazala kako su u toj stranci pokušali poštovati kvote za podzastupljeni spol na izbornim listama, ali da im to nije pošlo za rukom, javlja N1.

“Mi smo nastojali… Probali smo, ali nismo uspjeli, žao nam je. Ima dosta kvalitetnih (žena) i nastojimo to poboljšati mladim kadrovima. I na županijama je da ih predlože, no predsjednik stranke je jako nastojao…”, rekla je Bušić.

NA NEKIM LISTAMA NEMA DOVOLJNO MUŠKARACA: HDZ-u prijeti kazna od pola milijuna kuna za nepoštivanje ženske kvote

Rad na terenu

Na pitanje što će joj u 11. izbornoj jedinici donijeti glasove, kazala je kako je to rad na terenu. “Glasove će dobiti oni koji su radili i tamo bili na terenu, a mislim da me tamo poznaju od kada sam se vratila u Hrvatsku, a to je već 30 godina”, rekla je Zdravka Bušić.

Što se tiče glasanja na izborima u inozemstvu, rekla je kako će ono biti dozvoljeno u Bosni i Hercegovini, ali da misli da sada nigdje neće biti problema oko izlaska na izbore, pa tako ni u Kanadi ni u Irskoj.