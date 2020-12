POTPORA ZA ISPLATU PLAĆA OD 4000 KUNA OSTAJE I NAKON NOVE GODINE: Objavili i koliko će država investirati u zapošljavanje

Po Plenkovićevim riječima, država će kroz 2021. investirati više od 1,2 milijarde kuna u osnaživanje mjera aktivne politike zapošljavanja koje će se odnositi na više od 25 tisuća građana

Vlada će nastaviti čuvati svako radno mjesta dokle god to bude potrebno, rekao je u četvrtak na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, najavljujući nastavak vladine potpore za isplatu plaća od 4.000 kuna i nakon Nove godine te ulaganja od 1,2 milijarde kuna u aktivnu politiku zapošljavanja u 2021. godini.

“Nastavit ćemo čuvati svako radno mjesto dok god to bude potrebno, kako bismo krizu prebrodili zajedno te spremni i konkurentni dočekali završetak pandemije”, rekao je Plenković.

Izvijestio je da vlada nastavlja s mjerom od 4.000 kuna potpore za očuvanje svakog radnog mjesta za siječanj i veljaču 2021. godine, u djelatnostima koje su pogođene zbog koronavirusa i gdje je trenutno onemogućen rad.

U te mjere država će, rekao je premijer, investirati više od 500 milijuna kuna, a sredstva su osigurana kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Više od milijarde kuna u osnaživanje mjera

U dogovoru sa socijalnim partnerima vlada će ažurirati i mjeru skraćenog radnog vremena za sve koji zbog objektivnih okolnosti ne mogu postići maksimalan angažman i efikasnost vlastitih radnika, rekao je Plenković.

Sve te mjere treba još potvrditi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Po Plenkovićevim riječima, država će kroz 2021. investirati više od 1,2 milijarde kuna u osnaživanje mjera aktivne politike zapošljavanja koje će se odnositi na više od 25 tisuća građana.

Poseban naglasak pri tome će po njegovim riječima biti na obrazovanju radne snage.

“Već u prvoj godini mandata vlade ostvarit ćemo obećane ciljeve, a to znači da od 1. siječnja 2021. potpora za samozapošljavanje ide od 55 do 130 tisuća kuna”, rekao je Plenković.

Ministar rada Josip Aladrović rekao je da je vladina aktivna politika zapošljavanja izrazito usmjerena na povećanje konkurentnosti radne snage i ukupne ekonomije.

Pelješki most gotov do sredine 2021.

Premijer Plenković je u uvodu vladine sjednice da je država do sada isplatila ukupno 7,7 milijardi kuna za plaće radnika u privatnom sektoru i to “za više od 600 tisuća radnika i puno više od sto tisuća poslodavaca”.

Osvrnuo se i na jučerašnje probijanje tunela Debeli brijeg na Pelješcu te rekao da bi Pelješki most trebao biti gotov do sredine 2021. godine, a čitav projekt cestovnog povezivanja s hrvatskim jugom do početka 2022.

Najavio je i svoj današnji posjet gradilištu druge cijevi Tunela Učka te istaknuo da će završetak toga projekta, predviđen za 2024. godinu, osigurati potpunu funkcionalnost istarskog ipsilona.

