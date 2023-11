Hrvatska je ponovno narančasta i žuta - diljem zemlje upaljena su upozorenja za opasno vrijeme koje sa sobom nosi obilnu kišu i jake udare vjetra. Na radarskoj slici Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) vide se "oblaci" koji lagano putuju prema nama.

Petak je najgori bio za stanovnike na Jadranu. Snažno jugo izazvalo je izlijevanje mora na rivama po cijeloj Dalmaciji - Splitu, Trogiru, Šibeniku, Segetu Donjem, Kaštelima, na Braču, Čiovu i Hvaru. Osim toga, oborine u Sloveniji i Austriji utjecale su na porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save, a kako su izvijestile Hrvatske vode, očekuje se i nagli porast vodostaja na manjim pritocima. Kako prenosi Index.hr, zbog intenzivnih oborina i grmljavinskog nevremena na području Gorskog kotara, Like te cijelog Jadrana i njegove unutrašnjosti moglo bi doći do pojave bujičnih i urbanih poplava.

Fotografije i snimke posljedica nevremena cijelog se dana dijele društvenim mrežama. Pojedine scene su nevjerojatne.

U Fužinama kao da je pao snijeg

Fužine su bile na udaru grmljavinskih pljuskova oko 13 sati. Kako javlja 24 sata, jaka je tuča čak zabijelila i dio autoceste A6, u blizini mjesta Vrata.

"Vraćala sam se s posla i lagano je počela padati kiša nakon čega se vrlo brzo pretvorila u ledenu kišu. Sama sam bila u autu te sam se, kao i vozači ispred mene, prestrojila u traku za zaustavljanje uz upaljena sva četiri pokazivača smjera. S obzirom da se u tom trenutku teško vidjelo ispred sebe, u istoj traci stajali smo par minuta dok se vrijeme nije barem malo smirilo kako bi pomalo i oprezno nastavili putovanje. Nevrijeme je potrajalo desetak minuta", ispričala je vozačica koja se u tom trenutku našla na autocesti. Nastao je sloj koji podsjeća na snježni pokrivač.

Vjetar zapuhao, a kiša se 'prosula' i u Zatonu pa u Makarskoj

U meuvremenu se, oko 200 kilometara južnije, i u Zatonu kod Nina prosula velika količina padalina, a zapuhao je i jak vjetar. "Od jutra je situacija ovakva, ali sada se pogoršalo. Već smo više puta išli spašavati nešto, nešto smo uspjeli, ali nešto nažalost ne. Kažu mještani koji tu žive cijeli život da 50 godina nisu doživjeli ovako nešto. Iz podruma prvog reda kuća do mora već su morali ispumpavati vodu. Nevrijeme se ne smiruje, a što je najgore kažu da će biti još gore", kazala je mještanka za 24 sata.

A kako piše Dalmacija danas, najjači udari vjetra zabilježeni su u Splitu gdje je jugo puhalo do 101 km/h, dok su u Dubrovniku udari bili do 94 km/h, u Zadru 97 km/h, u Šibeniku 90 km/h... A nevrijeme nije zaobišlo ni Makarsku. U popodnevnim satima jugo je okrenulo na lebić (ili garbin) koji je napravio veliki nered uz obalu. Zbog naglog dizanja mora i visokih valova, brodice su se našle u opasnosti. Snimke koje stižu su nevjerojatne - vlasnici su pohitali spašavati brodove.

Oštećeni krovovi, kablovi na Meteorološkom radarskom centru Uljenje... Kupica 'narasla'

Olujno jugo svoj je trag ostavio i u Gospiću. HGSS Stanica Gospić objavila je nadruštvenim mrežama fotografije s intervencije sanacije štete nastale na krovu stambene zgrade.

S druge strane, oglasio se i DHMZ pa objavio snimku s Broda na Kupi gdje se vidi nabujala rijeka Kupica.

Tijekom ekstremnih hidroloških prilika iznimno je važno moći izmjeriti visoke vrijednosti protoka kojima poboljšavamo hidrološke prognoze i ostale djelatnostima vezane za vodu", napisali su iz DHMZ-a.

Oni su isto tako objavili da je oštećen dio kablova na Meteorološkom radarskom centru Uljenje pa je, zbog toga, onemogućen prijenos slike. "Kvar ćemo nastojati što prije otkloniti kako bismo ponovo imali radarsku sliku nad cijelim hrvatskim teritorijem", napisali su iz DHMZ-a na X-u, bivšem Twitteru.

Vjetar potopio zadarsku rivu i Morske orgulje

HRT Radio Zadar na društvenim mrežama objavio je zanimljivu snimku. Nevrijeme je pogodilo i Zadar, a na udaru su se našle i Morske orgulje. "Nakon olujnog jugozapadnjaka i kiše, vjetar je okrenuo na sjeverozapadnjak i ponovno stvorio velike valove koji su udarali o zadarsku rivu i Morske orgulje", stoji u objavi na Facebooku.

U Zadru je kompletno potopljena i Obala kneza Trpimira. Kako javlja Zadarski.hr, more je prekrilo dječja igrališta, kafiće, a automobili su se, na kratko, pretvorili u brodove dok su pokušavali proći kroz more.

Na udaru su bile Podgora i Korčula

Priroda je svoju snagu demonstrirala i u Podgori. Jugo i veliki valovi donijeli su probleme, a u jednom trenutku je bila poplavljena i lokalna cesta kroz mjesta, uz građane i komunalne službe promet se normalizirao.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Nevrijeme je pogodilo Korčulu, a pogotovo njezin zapadni dio. Stanovnici tog otoka pamte plimni val iz 1978. godine kada je more potopilo dio gradića i porušilo sve pred sobom, piše Slobodna Dalmacija. Tu pojavu prozvali su "jadranskim tsunamijem", a scene zabilježile danas, barem one malo starije, vratile su u to vrijeme.

U Splitu se prevrnule betonske klupe, a u Zagrebu se rušila drveća

A snažno jugo uzrokovalo je podivljalo more u splitskoj marini Zenta,blizu popularnih Firula. Ovo područje bilo je pod vodom, bujica je nosila i kontejnere, a jak vjetar uspio je prevrnuti čak i betonske klupe. Splitska regija većinu dana bila je u "narančastom".

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vjetar i kiša stigli su i do Zagreba. U Sigetu se srušilo drvo, a vrijeme je bilo pomalo - čudno: puhao je jak vjetar, padala kiša pa sijalo sunce. I tako u krug.

Pijavica je prošla kroz Mandre na otoku Pagu pa potopila najmanje pet brodova.

Sutra će se vrijeme smiriti, u nedjelju opet kiša i vjetar, a idući tjedan se vraća - sunce

"Djelomice sunčano, povremeno više oblaka. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana na Jadranu i u gorju, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Krajem dana sa zapada jače naoblačenje s kišom ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i u gorju i jak. Navečer će vjetar postupno jačati, a na moru okretati na južni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu većinom između 10 i 15 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju malo niže", stoji na stranicama DHMZ-a vremenske prognoza koja nas očekuje u subotu.

U nedjelju će biti ponovno vjetrovito i kišovito, ponegdje vjerojatno uz olujno nevrijeme. No, početkom idućeg tjedna stiže mirnije i sunčanije vrijeme, ali i dalje uz povremenu mjestimičnu kišu, u unutrašnjosti i jutarnju maglu.

POGLEDAJTE VIDEO: Očekuju nas grmljavinski pljuskovi i velike količine kiše u prvom dijelu dana, popodne razvedravanje