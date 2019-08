POTOP PREDSJEDNICE: Stručnjak pokušao objasniti slučaj Knin, a u HDZ-u tvrde: ‘To je užasno, zbog Kolinde nam se ljudi smiju’

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta smatra da je predsjedničin intervju u Hrvatskom tjedniku neka vrsta opravdanja, a ne najava kandidature na sljedećih pet godina

U emisiji Novi dan na N1 televiziji gostovao je komunikacijski stručnjak Petar Tanta te je komentirao predstojeće predsjedničke izbore, točnije kampanju, ali i ponašanje aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Meni se čini da je u Kninu najavila neslužbeni početak kampanje, pa kad je to rekla, onda ‘ajde daj i Hrvatski tjednik. To su teme koje je svrstavaju u malo jače desno biračko tijelo, to je rezultat činjenice što se htjela malo maknuti od lijevih tema, jer očito je Škoro svojim djelovanjem napravio nekoliko komunikacijskih točaka kojima se dotaknuo desnih tema”, komentirao je Tanta.

Biračko tijelo Kolindi zamjera koktetiranje s lijevima i centrom

Tanta smatra da je predsjedničin intervju u Hrvatskom tjedniku neka vrsta opravdanja, a ne najava kandidature na sljedećih pet godina. Istaknuo je da se po terenu priča da Kolindini birači zamjeraju predsjedničino koketiranje s lijevima i s desnima i s centrom. No, u ovoj kampaniji je dosta toga drukčije. Za usporedbu je Tanta uzeo izbore prije pet godina kada je “HDZ dobro odrađivao teren te su prolazili svim svojim mjestima”.

Koliko je Tanta do sada čuo, na terenu se ne događa ništa. Za razliku od onog što se događa na “terenu” Miroslava Škore koji odrađuje svoje koncerte na kojima se spominju političke teme. Osim kampanje, komunikacijski stručnjak komentirao je i ponašanje predsjednice u Kninu prije i za vrijeme obilježavanja 24. obljetnice “Oluje”.

“Ono sve što se događalo u Kninu i noć prije odraz su njezine nesigurnosti i manjka strategije koja je postojala prije pet godina. Ono što je rekla tamo, i ono malo nespretno rečeno i Izrael prije toga, ne mogu vjerovati da će joj koristiti u kampanji. Ne mogu reći da je to bilo nešto što joj može pomoći unutar kampanje. Rekao bih da bi joj ovaj intervju više mogao koristiti”, rekao je Tanta, dodavši da ne vjeruje da će predsjednica u kampanji previše kritizirati Vladu, “jer joj Vlada drži ključeve izbora”.

Vrh HDZ-a: ‘Zbog Kolinde nam se ljudi sprdaju’

Svi se mogu složiti da Kolindina opuštenost u javnosti nije ništa novo, a dok će neki reći da je preopuštena, drugi smatraju da nam upravo takav državnik i treba. No, što smatraju HDZ-ovci? Plenković nije previše branio Kolindu kada ju je Ivo Josipović optužio da je bila pod utjecajem alkohola u Kninu što smatra da se manifestiralo na njenom govoru. Vjerovali ili ne, Kolindu brane oporbenjaci. Odnosno, napadaju Plenkovića što ju nije žešće branio i spustio Josipoviću. Novi list je razgovarao s izvorom iz vrha HDZ-a koji je otkrio da je dojam o Kolindi unutar stranke loš. Kao i to da ih sramoti.

“Ako želiš dobro sebi i stranci, ne možeš se onako ponašati. Bilo je to užasno, napravila nam je veliku političku štetu. Kad bismo i idućih pet mjeseci svi u HDZ-u, bez obzira na to što tko misli o Plenkoviću, složno stali iza predsjednice, bojim se da se nju više ne može izvući na izborima. Zbog nje nam se ljudi smiju, sprdaju se s nama”, komentirao je jedan od članova Predsjedništva HDZ-a za Novi list.

