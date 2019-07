POTOP, MUNJE I GROMOVI U GRADOVIMA NA MORU: Hvar i Vela Luku pogodio meteorološki tsunami, a u Rijeci totalna poplava!

Nevremena nije ostao pošteđen ni Hvar jer ondje je stanovnike iznenadio meteorološki tsunami

Sinoć je nevrijeme pogodilo dio Jadrana pa je tako Rijeka doživjela mini potop. U kratko vrijeme iza 21 sat na grad se sručila znatna količina kiše zbog čega su ulice ponovno preplavile bujice vode. To je na nekim mjestima ponovno stvorilo probleme u prometu, javlja portal Riječanin. Mnoge šahte su iskočile iz svojih ležišta što se dogodilo i proteklih dana za vrijeme kiše u Rijeci pa su neki građani zbog toga ostali probušenih guma nakon prelaska preko šahti-vodoskoka.

No, nevremena nije ostao pošteđen ni Hvar jer ondje je stanovnike iznenadio meteorološki tsunami. Prema pisanju portala Dalmacija danas, tamo se zbog premještanja prostranog atmosferskog poremećaja preko Jadrana i niza olujnih oblaka dogodila pojava meteorološkog tsunamija, odnosno naglih oscilacija razine mora uslijed brzih promjena atmosferskog tlaka zraka.

Bolje nisu prošli ni ostali dijelovi Dalmacije. Snažno grmljavinsko nevrijeme u utorak navečer zahvatilo je neke dijelove Dalmacije. Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 21 sat čak 55 litara oborine po kvadratnom metru palo je na Dugom Otoku. 43 litre pale su u okolici Vrlike, a 31 litra u Hrvacama, piše Dalmacija Danas.

Što je meteorološki tsunami?

Na Hvaru je uslijedila prvo plima pa kada se more spustilo za oko 105 centimetara u svega desetak minuta uslijedila je oseka. Oscilacije razine mora nastavile su se i nakon 21 sata, no bile su slabijeg intenziteta. Promjene razine mora zabilježio je mareograf splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Meteo tsunami se dogodio i u Veloj Luci, ali bio je slabije izražen nego u Starom Gradu. More je osciliralo unutar granice od 60 centimetara.

Takva pojava stručno se naziva “meteorološki tsunami” dok je po otocima poznata kao “šćiga” ili “seš”. Tsunamiji su pojave koje nastaju kao posljedica seizmičkih aktivnosti (potresi, vulkani). Kao u svijetu tako su i na Jadranu zamijećeni tsunamiji koji potiču atmosferske prilike. Radi se o fenomenu koje uzrokuju putujući poremećaji tlaka zraka.