POTIŠTENI ŠKORO: ‘Za razliku od Možemo! koji sa svojih 7 mandata može što želi, Mosta koji može vladati državo, mi sa svojih 16 ne možemo ništa’

‘Ne bih se čudio da nastave gaziti moj lik i djelo i Domovinski pokret ‘, kaže Škoro

Miroslav Škoro i njegov Domovinski pokret na izborima su osvojili 16 mandata, no s njima, priznaje to i sam Škoro, ne mogu ništa. “Za razliku od koalicije Možemo! “koja sa svojih sedam mandata može napraviti što želi, za razliku od Mosta koji sa osam mandata može vladati državom i Restarta koji sa 41 mandatom isto može svašta”, izjavio je za Večernji.

Komentirao je uvjet koji je postavio i prije izbora – da Plenković ne bude premijer. ” Jasno smo definirali svoje uvjete kao što ih je i Plenković definirao. Rekao je da će pregovarati s onim opcijama koje su srodne HDZ-u i njegovoj ideologiji. I dogovorio se sa SDSS-om, Reformistima, HNS-om, s manjincima. Dakle, svaka ptica svome jatu leti”, rekao je Škoro.

I dalje smatra da je Plenković loše rješenje za Hrvatsku

Kaže kako ga Plenković nije zvao. “Ne, nije me zvao jer je znao da je uvjet da razgovaramo s HDZ-om da on ne bude premijer. I dalje mislim da je on loše rješenje za Hrvatsku i to će se pokazati. U gospodarskom smislu čak vrlo brzo”, prognozira Škoro.

Kao treća opcija u parlamentu Domovinski pokret ima pravo na jedog potpredsjednika Sabora. Na pitanje hoće li to biti on, odgovorio je: “Nema trčanja za foteljama i nema trgovine. Svašta se govorilo posljednjih mjeseci, međutim ništa od toga se ne događa. Stojimo i dalje na svim stanovištima koja smo i najavili. Ne bih se čudio da nastave gaziti moj lik i djelo i Domovinski pokret pa naprave to tako da mi ne damo potpredsjednika Sabora, a na što imamo legitimno pravo. U nekim glavama još nije završila predizborna kampanja i dalje se bave podmetanja”, kazao je.