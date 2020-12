‘POTIČU CINKARENJE SUSJEDA’: Škoro žestoko popljuvao kažnjavanje ljudi: ‘Trebalo bi kazniti Plenkovića i nesposobnu Vladu’

Pandemija je tu i njome treba pametno rukovoditi, ali Stožer je totalno ispolitiziran, diskreditiran, u potpunosti dezorijentiran i sada idu toliko daleko da unatoč Ustavom zagarantiranim pravima potiču cinkarenje susjeda. I što onda? Netko od službenih osoba zvoni na vratima i iznad deset (na obiteljskom okupljanju) izlaze kroz balkonska vrata, skrivaju se u kupanicama…To je stupidno!”, rekao je Škoro

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je u petak u Karlovcu, gdje je osnovana nova podružnica DP-a, da će na slijedećim lokalnim izborima birači imati “kompetentnu treću opciju”.

“Treća će opcija svim građanima, pa i građanima Karlovačke županije dati nadu da mogu svoju budućnost graditi u svojoj zemlji i u svojoj županiji, svojim gradovima i općinama”, rekao je Škoro i naglasio da oni nisu ideološki profilirana stranka koja s nekim strankama a priori ne bi mogla surađivati.

Osnivanje podružnice u Karlovcu, nakon niza drugih već osnovanih podružnica u drugim županijama, za Škoru je “utvrđivanje Domovinskog pokreta na terenu”.

Izvijestio je da Domovinski pokret sada ima više od 120 temeljnih ogranaka i da je na redu osnivanje županijskih podružnica.

‘Naš koalicijski potencijal je velik’

Škoro je rekao i da su spremni u svojim redovima imati ljude različitih svjetonazora, sve dok im je na srcu odgovornost, razvoj gospodarstva, bolje školstvo, zdravstvo, mirovinski sustav i nacionalna komponenta, koje je DP-u jako važna. Samim time je, dodao je, naš koalicijski potencijal velik.

Dodao je pak da ima onih koji s njima a priori ne žele razgovarati, što ocjenjuje lošim i neučinkovitim. Poručio je i da su u Domovinskom pokretu “realizirani ljudi koji nisu tu da bi bili popularniji i da bi se kroz politiku bogatili”. “Mi ne trgujemo”, dodao je.

Novoizabrani predsjednik karlovačke podružnice DP-a Vlatko Ivka pozvao je građane Karlovačke županije da ih podrže na idućim izborima, da bi “pokušali zajedno unaprijediti gospodarstvo, poljoprivredu, radna mjesta i time zaustaviti iseljavanje iz Hrvatske i Hrvatsku učiniti još ljepšom”.

Kritizirao kažnjavanje građana

Škoro je komentirao i izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti rekavši da su ishitrene i da u dijelu kažnjavanja zadire u zagarantirana ustavna prava građana.

“Pandemija je tu i njome treba pametno rukovoditi, ali Stožer je totalno ispolitiziran, diskreditiran, u potpunosti dezorijentiran i sada idu toliko daleko da unatoč Ustavom zagarantiranim pravima potiču cinkarenje susjeda. I što onda? Netko od službenih osoba zvoni na vratima i iznad deset (na obiteljskom okupljanju) izlaze kroz balkonska vrata, skrivaju se u kupanicama…To je stupidno!”, rekao je Škoro.

“Sve to skupa je još jedan ishitreni zakon u kojemu se predsjednik Vlade Andrej Plenković skupa sa svojom ‘trabant’ koalicijom bratstva i jedinstva ponaša na način da on zna bolje od naroda i on će odlučiti je li narod u pravu ili nije. Štoviše, sada, kada se vidi da je Vlada loše zapovijedala zdravstvenom krizom, sada nije kriv on, kriv je narod i narod ćemo sankcionirati drastično”, ocijenio je Škoro koji smatra da bi “trebalo kazniti Plenkovića i nesposobnu Vladu”.