Premijer Andrej Plenković za novog ministra obrane, ali i potpredsjednika Vlade, postavio je Ivana Anušića nakon što je smijenio dosadašnjeg ministra Marija Banožića koji je doživio prometnu nesreću. Saborski zastupnik Franko Vidović iz Socijaldemokrata na Hrvatskom radiju kazao je kako mu je žao što je Banožić otišao u ovako tragičnim okolnostima, no trebao je, kako je kazao, otići davno prije.

"Bilo bi puno bolje da je otišao zbog grešaka koje je radio unutar sustava, nego zbog ove situacije zbog koje je otišao. Što se tiče gospodina Ivana Anušića, on je praktički čovjek koji je do sada obnašao dužnost na lokalnoj razini. Bio je općinski načelnik, a nakon toga župan", rekao je Vidović.

Vjeruje da će svi oporbeni zastupnici novog ministra Anušića mjeriti po uspostavi dijaloga s Pantovčakom, to jest Uredom predsjednika Republike, te oko pokretanja zakočenih procesa unutar MORH-a, poput brodogradnje u Brodosplitu i drugo.

"Vjerujem da Anušić, po onome što je do sada radio, ima kapacitet za te stvari. Ali polako, dajmo mu neko vrijeme da sjedne, krene s poslom, pa ćemo vidjeti u kojemu smjeru ide", istaknuo je Vidović.

'Kuščeviću i Tolušiću prethodno iskustvo nije pomoglo na budu bolji ministri'

Ante Deur iz HDZ-a, inače potpredsjednik saborskog Odbora za obranu, izrazio je sućut obitelji Šarić pa istaknuo da je Ivan Anušić pravi čovjek na pravome mjestu. "Mislim da će ministar obrane nastaviti kontinuitet rada", dodao je Deur.

I SDP-ovac Arsen Bauk izrazio je sućut obitelji koja je u prometnoj nesreći izgubila supruga i oca pa prokomentirao dnos ministra obrane s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Čini mi se da je sve počelo kada je gospodin Banožić smijenio šefa osiguranja predsjednika Republike. Ja sam siguran da gospodin Anušić takve greške neće raditi. Također, argument da je gospodin Anušić bio načelnik i župan, pa da će to biti nekakva 'odskočna daska' ili dobar početak - padaju već na dva slučaja", kazao je Bauk. Prisjetio se tada Lovre Kuščevića koji je prethodno bio načelnik pa ministar, ali i Tomislava Tolušića koji je bio župan pa ministar. To prethodno iskustvo, kazao je Bauk, nije im baš pomoglo da budu dobri ministri.

"Gospodin Anušić je prvenstveno potpredsjednik HDZ-a i kao takav je izbor HDZ-a na mjestu ministra obrane. Zbog stranačkih i hijerarhijskih odnosa, morao je biti i šesti potpredsjednik Vlade. Inače predsjednik i potpredsjednici Vlade čine uži kabinet. Sada će ih biti sedam, pa to više neće biti uže tijelo", rekao je Arsen Bauk.

'Premijer je vodio računa o tome da HDZ ide u izbore i da im je potrebno jedinstvo'

S druge strane, Deur je kazao kako misli da su svi koalicijski partneri poduprli Ivana Anušića za novoga ministra obrane. Milanović je istaknuo da će premijer odabirom novog ministra pokazati što misli i što namjerava, dok je Vidović naglasio da premijer ovim potezom pokazuje da želi ići na izbore.

"Ovo je u prvom redu potez koji je okrenut prema samom HDZ-u, kao što kaže moj kolega Deur. Znači, na ovaj način, on je svog nekakvog unutrašnjeg oponenta, a Anušić to jeste bio, ukrcao na svoj brod", rekao je Vidović pa dodao: "Koliko vidim premijer je vodio računa o tome da HDZ ide u izbore i da im je potrebno jedinstvo. To je poruka koju ja iščitavam, ali to ne znači da će gospodin Anušić biti loš ministar, ne znači niti da će biti dobar. Čovjeku treba ostaviti neko vrijeme, pa ćemo vidjeti kojem smjeru će ići."

Ante Deur nekoliko je puta ponovio da je HDZ stožerna stranka te da unutar nje svi imaju pravo iznositi svoje mišljenje. Za Anušića je još jednom ponovio da je pravi čovjek na pravom mjestu i da je baš to prepoznao i premijer Plenković. Ne očekuje da će između premijera i novog ministra biti ikakvog problema.

