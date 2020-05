POTENCIJALNI NULTI PACIJENT S BRAČA POZITIVAN JE NA KORONU: Na otok se vraćaju strože mjere, otkrili i kako je povezano 22 zaraženih

Najviše je oboljelih iz Nerežišća dok su u drugim dijelovima otoka pojedinačni slučajevi. Dodaje da nemaju svi pozitivni simptome, tek nekoliko je reklo da imaju temperaturu i respiratorne smetnje

Načelnik stožera civilne zaštite Splitsko dalmatinske županije Luka Brčić najavio je za N1 postrožavanje epidemioloških mjera na Braču:

“To znači ograničenje svih djelatnosti, kako je bilo i do 27. travnja te manju fluktuaciju tj. dolazak i odlazak s Brača”, pojasnio je.

Povratak u početnu fazu znači da se ništa neće otvoriti i opet će biti potrebne propusnice za putovanje između općina.

“To će biti nekih 14 dana koliko će biti minimalni rok u nadi da će se to do tada riješiti”, rekao je Brčić.

Oko prozivki gradonačelnice Supetra Ivane Marković kaže da je to čisto politikanstvo.

Međusobni i obiteljski kontakti

Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kaže da je dosadašnjih 22 zaraženih povezano međusobnim i obiteljskim kontaktima.

“Nećemo se zadržati na tome, nastavit ćemo i dalje raditi briseve i široke uzorke. Ovisno o epidemiološkoj situaciji ovisi kome ćemo uzeti briseve, ali sigurno ćemo to još raditi. Dolazi sutra mobilni tim Doma zdravlja iz COVID ambulante, a spreman je i moblini tim Nastavnog zavoda za javno zdrastvo.”

Na pitanje što je uzrok proboja virusa na Brač i je li pacijent iz bolnice nulti pacijent odgovorila je:

“Mi ne možemo reći ovog trenutka da je to nulti pacijent, ali ni isključiti tu mogućnost. Bilo je previše kontakata da bi odmah znali da je on nulti pacijent. Znamo da je bilo mogućnosti dolaska i odlaska s otoka pa kad to sve završimo znat ćemo tko je nulti pacijent. Sada je važno poduzeti mjere da se zaustavi širenje bolesti i napraviti što veći obuhvat ljudi.”

“Nulti pacijent” prebačen na Križine

Ministar Beroš danas se na presici Stožera pitao je li mogući nulti pacijent uopće pozitivan na koronavirus, a reporter N1 dobio je potvrdu lokalnog stožera u Braču da je pozitivan, jučer je testiran te je prebačen u bolnicu na Križinama.

I dalje se ne zna je li on nulti pacijent, no on je spona između svih ljudi koji su se danas pokazali pozitivnima.