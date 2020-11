POTENCIJALNA ‘BOMBA’ ZA VLADU ZBOG DRŽAVNOG TAJNIKA: Sučića pustili nakon razgovora s načelnikom policije; Intervenirao je Medved?

Potencijalnu opasnost za Vladu predstavljaju informacije da je netko iz nje intervenirao da se državnog tajnika i ravnatelja Memorijalnog centra brzo pusti iz policijske postaje u Vukovaru i prije provedene propisane procedure

Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Stjepan Sučić, na današnjoj bi sjednici Vlade trebao biti razriješen. Isto vjerojatno čeka i ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru, Krunoslava Šeremeta.

Sučić i Šeremet u petak kasno navečer nisu htjeli izaći iz vukovarskog puba u centru grada koji je zbog epidemioloških mjera trebao biti zatvoren. Zato su ih policajci iz interventne policije uz primjenu sile priveli, a državni tajnik i ravnatelj su ih vrijeđali te su kasnije razbili vrata policijske postaje. Predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka-Petešić, jučer je, komentirajući Sučića, jasno naznačio što ga čeka.

“Naravno da osuđujemo jedan takav nemili događaj, žao nam je što se takvo što uopće dogodilo. U trenutku kada su propisane epidemiološke mjere koje se odnose na sve nas, ne može biti opravdanja za njihovo kršenje, posebno ne od dužnosnika u Vladi koji svojim ponašenjem moraju davati primjer. To pitanje će sigurno biti razmotreno na Vladi, koja će donijeti odgovarajuće odluke”, kazao je Frka-Petešić.

Netko iz Vlade intervenirao da ih se pusti?

Iz Banskih dvora za Novi list rekli su da, iako su zadovoljni time kako je Sučić u Ministarstvu vodio brigu o žrtvama i nestalima, ne mogu prijeći preko onoga što je napravio u Vukovaru i to tek par sati nakon što se u petak navečer premijer Andrej Plenković obratio javnosti na temu restriktivnih epidemioloških mjera. Iz Vlade ističu da je Sučić bio iznimno cijenjen i među udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, međutim, da im nije ostavio izbor.

Sučić odlazi što će se sigurno amortizirati na oporbene kritike na račun vladajućih čijih se strogih mjera ne pridržavaju ni njihovi “ljudi”. Kako navodi Novi list, potencijalnu opasnost za Vladu predstavljaju informacije da je netko iz nje intervenirao da se državnog tajnika i ravnatelja Memorijalnog centra brzo pusti iz policijske postaje u Vukovaru i prije provedene propisane procedure. Šef Nacionalnog sindikata policije, Nikola Kajkić, tvrdi da se upravo to dogodilo.

U svom priopćenju, Kajkić je opisao Sučićevo ponašanje i rekao da su njegovi kolege rekli da im je prijetio i govorio “Znate li vi tko sam ja, ostat ćete bez posla” kao i “psovanje četničke majke”. Sindikalist navodi da su Sučić i Šeremet “suprotno odredbama Prekršajnog, odnosno Zakona o kaznenom postupku” pušteni kući iz postaje “na intervenciju koja je navodno došla s razine ministra u Vladi”.

Pušteni nakon razgovora s načelnikom policije

U tom priopćenju Kajkić je izravno od premijera zatražio da “utvrdi zbog čega nisu poduzete radnje sukladno odredbama Prekršajnog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog Zakona i Zakona protiv javnog reda i mira”.

Ono što se Sučiću i Šeremetu trebalo dogoditi jer su počinili kaznena djela oštećenja ili uništenja državne imovine, sprječavanja službene osobe u obavljanju službenih radnji, prijetnje, jest uhićenje te su potom trebali biti predani pritvorskom nadzorniku, nakon toga ispitani pred nadležnim državnim odvjetništvom. Tek nakon toga trebali su eventualno biti pušteni kući. Prema saznanjima Novog lista, dvojac je sve riješio razgovorom s načelnikom policijske postaje.

“Ne znam ništa o tome, ne vjerujem da je takvo što moguće”, odgovorio je u nedjelju Frka-Petešić upitan o tvrdnji Nikole Kajkića da je netko iz Vlade u vukovarskoj policiji intervenirao za Sučića. Novi list je htio pitati ministra branitelja Tomu Medveda, dakle Sučićeva nadređenog, je li Kajkić aludirao na njega kada je govorio o intervenciji te što on zna o incidentu u Vukovaru. No, ministar se nije javljao na mobitel. Predsjednik Sindikata policije Hrvatske, Dubravko Jagić, rekao je da nema informacija da se jedan ministar zauzeo za Sučića nakon što je on završio u policiji.

“Nisam to čuo, ali ako je istina, to nikako ne može biti dobro. Pred zakonom svi, od predsjednika Vlade do običnog građanina, moraju biti jednaki i snositi sankcije kada omalovažavaju i vrijeđaju policajce, koji predstavljaju državu. Osuđujem zato intervenciju iz Vlade, ako se dogodila. Zasad je to još pod upitnikom”, komentirao je Jagić za Novi list.

