NADASVE BIZARAN SLUČAJ: Grad Rijeka mora jednoj sugrađanki kupiti nove čizme novcem iz proračuna

Riječanka je, ulazeći u fotografsku radnju koja se nalazi u gradskom poslovnom prostoru na Trgu 128. brigade, na oštroj metalnoj okapnici na vratima razderala kožnate čizme i čarape

Vjerojatno najneobičniju odluku u svim dosadašnjim mandatima od 2000. naovamo ovih je dana potpisao gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Naime, Obersnel je, piše Novi list, potpisao nagodbu sa sugrađankom Ivanom Miletić kojom se Grad Rijeka obvezuje kupiti joj nove čizme u vrijednosti od 2000 kuna.

Ona je u prosincu prošle godine na Trgu 128. brigade išla u jednu fotografsku radnju, koja se nalazi u gradskom poslovnom prostoru. Prilikom ulaska je na metalnoj okapnici koja sprječava prodor vode u lokal u slučaju kiše razderala kožnate čizme i čarape.

“Nisam odustala, red je da snose odgovornost”

“Kada se to dogodilo bila sam jako ljutita. Što bi bilo da je bilo ljeto, sva bih se bila izrezala, ako je kožnatu čizmu rasparalo kao žilet. Na početku sam se pomirila sa sudbinom, ali svi su mi postolari rekli da se to ne može popraviti. Vlasnik prodavaonice mi je pojasnio da on nema ništa s tim i da je Grad Rijeka vlasnik poslovnog prostora. Na moj prvi dopis dobila sam negativan odgovor, ali nisam odustala jer nije u redu da ne snose odgovornost za to što se dogodilo”, kazala je Riječanka za Novi list.

U Gradu su, na koncu, priznali zahtjev za naknadom štete koji je 11. siječnja podnijela Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, odnosno Direkciji za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene. Zahtjevu je priložila fotografije uništene čizme marke Ugg Australia te fotografije vrata poslovnog prostora na kojima se nalazi metalna okapnica.

Moraju nadoknaditi puni iznos plaćenih čizama

“Uvidom na terenu utvrđeno je da se na vratima poslovnog prostora nalazi metalna okapnica koja je na poslovni prostor postavljena kako bi se za vrijeme kiše spriječio prodor vode u poslovni prostor te da je ona postavljena u skladu s pravilima struke. Podnositeljica zahtjeva je u ostavljenom roku dostavila račun za čizme na iznos od 1890 kuna kao i izjavu svjedoka čiji potpis je ovjeren od javnog bilježnika. Pregledom pravne prakse utvrđeno je da odgovorna osoba – ovdje vlasnik poslovnog prostora, u slučaju nastanka štete mora uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala, a kada uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, odgovoran je isplatiti oštećeniku odgovarajući iznos novca na ime naknade štete. Budući da se ne radi o oštećenju, već uništenju stvari, u predmetnom slučaju potrebno je nadoknaditi ukupan iznos plaćene cijene stvari – uništenih čizama, jer povrat u prijašnje stanje nije moguć”, stoji u obrazloženju nagodbe koju je na koncu potpisao gradonačelnik Obersnel.