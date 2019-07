POSTOJI SNIMKA PODMIĆIVANJA U SUPETARSKOM VIJEĆU? Gradonačelnica nema pojma o čemu se radi, a glavni akter kaže da je sve šala

Ivo Afrić potvrdio je da to nije jedina snimka s tvrdnjom da je ovo situacija u kojoj se od muhe pravi slona

Dogovaranje glasanja u Gradskom vijeću u Supetru izašlo je na vidjelo preko audiosnimke koju Slobodna Dalmacija ima u posjedu. Snimku su im dostavili Supetrani koji tvrde da je riječ o podmićivanju iz političkih interesa. Naime, riječ radi se o podmićivanju vijećnika HSU-a Ive Afrića. Na snimci Afrić govori zašto je dao povjerenje supetarskoj gradskoj vladi i svojim glasom SDP-u omogućio većinu u Gradskom vijeću.

Ako je vjerovati onome što Afrić tvrdi, podmićivanje se dogodilo. A je li zaista riječ o podmićivanju odlučit će mjerodavne instituacije.

‘Stariji si čovik, penzija, lipo živiš, čime te se može ucijenit?’

Slobodna Dalmacija izdvojila je dio audiosnimke koji se odnosi na temu formiranja političke većine u supetarskom Gradskom vijeću, a koja je dostavljena novinaru. Nakon što su porazgovarali o svakodnevnim temama, dvojica prijatelja razgovaraju o načinu na koji je formirana većina u Gradskom vijeću Supetra na čelu sa SDP-om.

– Prijatelju, jesu li te ucijenili? – pita sugovornik Afrića.

– Jesu.

– Jesi ucijenjen?

– Jesan.

– Ja sam to odma zna. Bilo mi te teško pogledat u facu, trebalo mi je deset dana dok ne stavim neke stvari na svoje mjesto…

– Meni je bilo teško i zbog vas…, i zbog tebe, i zbog toga… Ali ne mo’š kontra jakih. Ne mo’š ništa.

– Ali očito nisi svojom glavom razmišlja, priznaj mi ka prijatelju.

– Ja san razgovara posli sa Jakovljevićem (Branko Jakovljević, predsjednik gradske organizacije u Supetru – op.a). Znaš šta mi je on reka? Govori: “Ivo, da smo ja i ti pričali misec dana prije toga, pa da smo se usaglasili…”

– Ma, laže… To su laži.

– On mi je reka: “Ja bi te bija podrža.” Sad, je li to mislija, istinu ili ne…

– Ne znam. Mene samo interesira čime su te ucijenili? Stariji si čovik, penzija, lipo živiš, čime te se može ucijenit?

– A da ti rečen, znaš li ti koliko meni znači ovo parkiralište ovde, da iman parkiralište…

– Ovdje? Znači svakome, ne samo tebi, i ovome, i onome…

– E, j*biga, ali ovo je bilo na prodaju.

– Kako na prodaju?

– Ova je parcela bila na prodaju. Sad se neće prodat.

– Ali od koga je bila na prodaju?

– Od Općine.

– To je općinsko vlasništvo? Onda su rekli ka nećemo da bi udovoljili tebi?

– I ovima ovde na Krnjemu ratu (lokacija na kojoj je napravljeno parkiralište – op.a.).

– Al to je već sprovedeno?

– Je, sprovedeno je sad.

‘To je čista politička korupcija’

– Onda si miran? Onda si opet moga šta te volja? I reci mi je li to politička korupcija?

– Je. Ja nisam ima pojma šta se to događa dok nisam malo u to uša…

– To je čista politička korupcija. Nemam ja ništa protiv tebe, to nije samo za gospon Ivo Afrić, to je…

– Prva pomoć se nema di okrenit kad dođe. Ako dođe, ne daj Bože, požar, za požarno auto, jer ovo je slipa ulica od dva i pol metra.

– Da, da.

– I gotovo.

– Nije to samo za tebe. Ti si tu pokretač. Imaš suside kojima to dobro dođe.

– Ima tridest kuća gori okolo.

– I jeste morali platit?

– Nije, nije, jednostavno je upisano kao parkiralište. Kao parking-mjesto.

– Onda su te s time stisli, to ćemo ti vratit nazad ako ne digneš ruku. Je li tako? Je li tako, prijatelju? Priznaj.

– Ma, daj, šta ću ti govorit kad sve znaš. Šta’š sad.

Afrić tvrdi da je sve zafrkancija

Novinar Slobodne Dalmacije nazvao je Ivu Afrića (HSU) da ga upita u vezi snimke. Novinar mu je rekao da želi razgovarati na temu parkinga koji je Grad Supetar htio prodati, međutim nije ga prodao. Novinar je napomenuo da se iz snimke da iščitati da je zbog parkinga Afrić dao podršku vladajućoj garnituri Supetra. Kazao je da želi čuti Afrićevo mišljenje na temu snimke jer djeluje autentično. Pitao ga je što se tu dogodilo.

“Dogodilo se to da ljudi puno z*jebaju, onda im ja namjerno dan povoda da govore i onda ja tako rečen. Ono otvoreno, ja san taki…”, odgovorio je Afrić. Kada je upitan tvrdi li da je svog prijatelja samo zezao, Afrić je odgovorio potvrdno. Usto, potvrdio je da je znao da je razgovor snimljen.

“Ma, kako ne znam. Ljudi provociraju, ljudi svašta govore. Nije to jedan put. Kad me tako provociraju s pitanjima, onda ja njima na provokativna pitanja dajen provokativne odgovore. I gotovo. Jer ovo je stvarno… kad biste došli, kad biste vi došli gore pa vidili koja je to cesta, da je to slijepa ulica, da postoji još kuća gdje stariji ljudi žive, promjera dva metra, i da je to bilo realno očekivat da se to ne proda u službi ljudi koji žive tu. Da se tu napravi okretište, jedan parking i okretište. Ako se slučajno dogodi požar, da može doć cisterna, da se može okrenit. Nekome trefi Prva pomoć, da može doć, da se može okrenit, jer to je slijepa ulica. Evo, sad kad smo počeli organizirat smeće po kantama, svako treći dan normalno dolazi smećar s onim kamionom, tu se okrene i vrati se nazad…”, kazao je Afrić.

Potvrdio je da to nije jedina snimka s tvrdnjom da je ovo situacija u kojoj se od muhe pravi slona. Na komentar da je glasao za vladajuće zbog korupcije, Afrić je odgovorio: “Ma, Bože sačuvaj! U biti ja i jesam za jednu lijevu opciju, za socijalnu opciju, pomoć ljudima, davat im što treba, jer ja nemam nikakve koristi od toga, imaju samo ljudi koji su tu. Odma su napravili parkinge, mislim, sasvim je druga pjesma nego što je bila”.

Predsjednik gradske organizacije HSU-a sve negira

Odmah poslije poziva Ivi Afriću, Slobodnu Dalmaciju je konaktirao predsjednik gradske organizacije HSU-a u Supetru, Branko Jakovljević. Kazao je da oni imaju jako korektan odnos kao koalicijski partner sadašnje garniture na vlasti u Supetru.

“Ni u jednom trenutku, odgovorno tvrdim, prema Afriću, prema meni ili bilo kome, nije bilo nikakve ucjene. Ti vjetrovi pušu jer vjerojatno dolazi do neke zavisti zbog uspješnosti rada koalicijskih partnera SDP-a i HSU-a u Supetru. Pretpostavljam da vjetrovi pušu zbog privatnih interesa koji se nisu mogli ostvariti kod kupovine ili eventualnih pokušaja kupovine te parcele, zbog cijene koju smo u interesu Grada Supetra ostvarili, a mislim da je to bilo u redu”, kazao je Jakovljević te naglasio da je prodan samo dio sporne parcele. Kaže da su podržali prodaju zbog svojih odluka, ali da ” nitko i nikada nije uvjetovao da će biti prodano ovoliko ili onoliko, nego je taj drugi dio parcele ostao i za ono za što je i namijenjen”.

Ponovio je ono što je rekao i Afrić – da je on osoba koja na provokacije odgovara provokacijama pa je tako i nastala snimka. Iako je novinar rekao da se snimka ne čini kao šala, Jakovljević tvrdi da koliko on zna to nije istina.

Gradonačelnica nema pojma

O cijelom slučaju očitovala se i supetarska gradonačelnica iz SDP-a, Ivana Marković.

“Nemam pojma o čemu pričate. Sve odluke SDP i HSU donose zajedno dogovorom jer smo zajedno izišli na izbore i zajedno funkcioniramo bez ikakvih problema od prvog dana. Sve odluke o prodaji i kupnji bilo čega donosi Vijeće grada Supetra, kao i o lokacijama parkinga ili bilo čega sličnog u postupku javnog savjetovanja kroz izglasavanje prostornog plana te to ne spada u nadležnost gradonačelnice”, napisala je Marković u poruci.